Опубликованы фото упавшего на Украине истребителя Су-27
Украинский истребитель Су-27 во время учений "Чистое небо - 2018".
Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Голландское издание Scramble Magazine опубликовало фотографии рухнувшего украинского истребителя Су-27.
На снимках видно, что самолет упал в поле, фонарь кабины пилота открыт, позади машины — черный след.
Авиакатастрофа произошла 15 декабря, во время плановых учений, на расстоянии полутора километров от военного аэродрома в Озерном под Житомиром. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать.
Погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" ВВС Украины.
17.12.2018
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Права на данный материал
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