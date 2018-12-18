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18.12.2018
РИА Новости

Опубликованы фото упавшего на Украине истребителя Су-27

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Украинский истребитель Су-27 во время учений "Чистое небо - 2018"
Украинский истребитель Су-27 во время учений "Чистое небо - 2018".
Источник изображения: © Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Голландское издание Scramble Magazine опубликовало фотографии рухнувшего украинского истребителя Су-27.

На снимках видно, что самолет упал в поле, фонарь кабины пилота открыт, позади машины — черный след.

Авиакатастрофа произошла 15 декабря, во время плановых учений, на расстоянии полутора километров от военного аэродрома в Озерном под Житомиром. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать.

Погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" ВВС Украины.


17.12.2018
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