Опубликованы фото упавшего на Украине истребителя Су-27

Украинский истребитель Су-27 во время учений "Чистое небо - 2018".

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Голландское издание Scramble Magazine опубликовало фотографии рухнувшего украинского истребителя Су-27.

На снимках видно, что самолет упал в поле, фонарь кабины пилота открыт, позади машины — черный след.

Авиакатастрофа произошла 15 декабря, во время плановых учений, на расстоянии полутора километров от военного аэродрома в Озерном под Житомиром. Истребитель летел на высоте около 70 метров, а затем начал падать.

Погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" ВВС Украины.