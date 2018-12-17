Войти
17.12.2018
Российская газета

Эхо войны: "афганские" БМП-2Д и Т-62М заметили в Узбекистане

511
0
0
Вооруженные силы Узбекистана
Вооруженные силы Узбекистана.
Источник изображения: rg.ru

В минувшем месяце вооруженные силы Узбекистана впервые были привлечены к масштабной проверке боеготовности.

В ходе этих маневров была продемонстрирована различная боевая техника, имеющаяся в настоящее время на вооружении. В основном задействовались еще советские образцы: БМД-1, БТР-70 и БТР-80, самоходные установки 2С1 "Гвоздика", реактивные установки БМ-21 "Град". В колоннах техники можно было увидеть новые трехосные и двухосные "Уралы".

Узбекская армия, пожалуй, единственная на территории бывшего СССР, где продолжается эксплуатация БМП-2Д, созданных в период нахождения советского контингента в Афганистане. Специально для действий в этой "горячей точке" боевые машины пехоты получили дополнительное бронирование корпуса и усиленные бронеэкраны. Также были предприняты меры по укреплению башни и днища.



Несколько лет назад такая техника встречалась в Таджикистане, однако сейчас ее, по всей видимости, вывели из эксплуатации.

Наследием советской 40-й армии являются и адаптированные под афганские условия танки Т-62. На них установили дополнительное бронирование лобовой брони и более серьезную противоминную защиту. На башне появились два блока со специальным многослойным наполнением. Для сохранения удовлетворительных характеристик подвижности повысили мощность двигателя. На части узбекских Т-62М видны бортовые решетчатые экраны.

В ходе проверки были задействованы также Т-72 различных модификаций. В сухопутных войсках раньше были и харьковские Т-64, однако сейчас, по всей видимости, они сняты с вооружения.

Необходимо отметить, что Узбекистан освоил самостоятельный ремонт бронетанковой и автомобильной техники, поэтому все продемонстрированные образцы находятся в прекрасном состоянии.

Вооруженные силы располагают также бронеавтомобилями Oshkosh M-ATV, более трехсот единиц были переданы американской стороной.

Авиацию представляли МиГ-29, Су-25 и европейские транспортные самолеты C295W. Кроме привычных Ми-8 и Ми-24, в воздух понимались вертолеты AS 332 Super Puma и более легкие AS 350 Ecureil.

Также на этих учениях впервые открыто был продемонстрирован зенитный ракетный комплекс FD-2000, приобретенный в КНР.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Китай
Россия
США
Таджикистан
Узбекистан
Продукция
AS-332
HQ-9
M-ATV
БМД-1
БМП-2
БМП-2Д
БТР-70
БТР-80
Гвоздика
Град РСЗО
Ми-24
Ми-8
МиГ-29
Су-25
Т-62
Т-72
Компании
Oshkosh
Проекты
H225
Военные учения
Похожие новости
27.03.2015
Рынок вооружений Туркменистана: реалии и перспективы
17.07.2013
Армия пустыни
05.06.2013
Или разбегутся, или уидут к талибам
20.03.2013
В огне войны сгорит быстро
06.02.2013
Беларусь под надежной защитой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
  • 16.12 12:19
  • 11
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник