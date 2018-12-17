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17.12.2018
Известия.ru

Военный эксперт спрогнозировал сроки появления подлодок 5-го поколения

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: ТАСС/Лев Федосеев

Военный эксперт Алексей Леонков рассказал в беседе с "Известиями", когда в России могут появиться первые подводные лодки пятого поколения.

Ранее 14 декабря главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирал Владимир Королев заявил, что в России ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения. 

По словам главкома ВМФ, ракетные субмарины стратегического назначения нового поколения, которые обладают высокими боевыми возможностями как по оборонительному, так и по ударному потенциалу, в ближайшей перспективе составят основу группировки морских стратегических сил.

Перспектива

"Те подводные лодки 4-го поколения, которые у нас уже стоят на вооружении — это "Борей" и лодки проекта "Ясень", — они на перспективу 20 лет закрывают потребности флота. Речь идет только о количестве и размещении их на флотах океанской зоны", —  сказал эксперт.

При этом в российском флоте будет происходить постепенная замена подлодок более старых проектов.

"Для того чтобы сохранить паритет по флоту, по его ударным возможностям, для того чтобы охранять национальные интересы России, особенно в океанской зоне и арктической зоне в том числе, нужно создавать лодки. И я думаю, что первые подводные лодки (пятого поколения. — Ред.) начнут появляться лет через пять", — сказал Леонков.

Характеристики

По его мнению, данные о том, какие конкретно технические характеристики будут у новых подводных лодок и какое конкретное оборудование — в ближайшее время не будет разглашаться.

В то же время эксперт уверен, что новшества коснутся малошумности и малозаметности подлодок и продолжительности автономного плавания под водой.

"Я думаю что, скорее всего, упор будет делаться на скоростные данные — быстрый выход в зону пуска ракет или позиционные районы или зоны патрулирования; скрытность хода и экономичность хода. Эти направления позволят лодке 5-го поколения выйти в зону с наименьшими затратами по сравнению с лодками 4-го поколения", — считает Леонков.

Новые реакторы и вооружение

Подлодки 5-го поколения могут получить новые реакторы, предположил военный аналитик.

"Новшество, скорее всего, будет связано с совершенствованием главной энергетической установки. Дело в том, что Россия по ядерным реакторам, особенно которые работают на технологии быстрых нейронов, вышла в лидеры. Как известно, у нас самые скоростные подводные лодки как раз работали на таких реакторах, но при этом были очень шумные и у них наблюдалась повышенная аварийность. Теперь технологию доработали", — заключил эксперт.

Также подводные лодки вероятно получат гиперзвуковые комплексы, прогнозирует Леонков. "Имеется в виду комплекс, который сейчас разрабатывается и испытывается, — "Циркон". Он может быть доработан и для перспективных подводных лодок 5-го поколения", — сказал специалист.

13 декабря телеканал CNN сообщил со ссылкой на американских чиновников, что три ударные атомные подводные лодки ВМС США не получили сертификаты для осуществления погружений из-за задержек в ремонтном обслуживании, вызванных загруженностью верфей.

 

14.12.2018
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