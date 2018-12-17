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17.12.2018
Военное обозрение

NI сравнил Ил-112В с украинским Ан-140, компания "Ильюшин" прокомментировала

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Ан-140-100
Совершавший перелет в состав Морской авиации Тихоокеанского флота самолет Ан-140-100 (регистрационный номер RF-08854, заводской номер 16А011) во время промежуточной посадки в Толмачево (Новосибирск), 13.02.2017.
Источник изображения: Светлана Балаева / russianplanes.net

Всегда интересно узнать мнение о себе со стороны. Военные эксперты штатовского издания The National Interest часто дают обзоры новейшей техники российского ОПК. На этот раз они сравнили российский военно-транспортный самолет Ил-112В с украинским аналогом Ан-140.

По мнению издания, при том, что транспортник КБ Ильюшина имеет схожую аэродинамическую конструкцию с украинской разработкой, у российского самолета лучше характеристики по энергетической отдаче и экономичности его силовых установок, дальности преодолеваемых дистанций, цене штатного ТО и ремонтных работ. Такой положительно-кумулятивный эффект достигается за счет применения на этих моделях "Ил" новейших двигателей ТВ7-117, эффективность которых почти на сорок процентов выше, чем у авиамоторов ТВ3-117, которыми оснащаются Ан-140.

Несмотря на то, что Ил-112В габаритно немного больше грузового самолета воздушного флота незалежной, полетная скорость на максимуме российского самолета составляет 550 километров в час, что на 20 километров больше, чем у "Ан". Вдобавок новый "Ил" оснащен защитной системой ПРО последнего поколения "Президент-С", чем не может похвастаться сравниваемый украинский транспортный борт.


Ил-112В.
Источник: facebook.com/pao.ilyushin

Российский военно-транспортный самолет Ил-112В рассчитан на транспортировку до пяти тонн любых грузов, включая военную технику, вооружение или личный состав боевых подразделений ВС РФ. Примерно столько же может взять на борт и украинская грузовая авиамашина. Но перегонная дальность полета у россиянина чуть ли не в полтора раза больше, а именно, порядка пяти тысяч километров, тогда как у украинца она всего лишь около трех с половиной тысяч километров.

При этом необходимо учитывать и временной фактор: Ан-140 – это украинская разработка прошлого тысячелетия, которая уже, в принципе, морально устарела. Тогда как Ил-112В - эта новейшая модель отечественного авиапрома, в которой использованы весь передовой опыт и последние наработки мировой авиационной мысли XXI века. Помимо этого немаловажен и тот фактор, что новый транспортный "Ил" практически полностью российской сборки, что повышает его боевую ценность для государства многократно.

Необходимость в разработке такого летательного аппарата для ВКС России возникла после начала кризиса российско-украинских отношений в 2014 году. Москва больше не могла рассчитывать на закупки военной техники у Киева. Вдобавок к этой легкой модели авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина параллельно разрабатывает летную грузовую машину сверхтяжелого класса ПАК ВТА, который в авиапарке военно-транспортной авиации российской армии должен заменить украинский "Руслан" Ан-124.

В компании "Ильюшин" прокомментировали публикацию в NI так:

Проблема таких обзоров в том, что зачастую сопоставляются рекламные цифры иностранных образцов с лётно-техническими характеристиками Ил-112В при взлёте с грунта с одним отказавшим двигателем
16.12.2018
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Россия
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Продукция
Ан-124
Ан-140
Ил-112
Президент-С
ТВ3-117
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