Полеты космонавтов и туристов к МКС с 2020 года будут проходить по короткой схеме - Рогозин

Москва. 16 декабря. ИНТЕРФАКС - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию (МКС) быстрее авиаперелета из Москвы до Брюсселя.

"Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", - написал он в своем "Твиттере".

Кроме того, в "Роскосмосе" собираются весной повторить опыт запуска космического "грузовика" к МКС по сверхкороткой схеме.

"Пуск грузового корабля "Прогресс" по двухвитковой сверхкороткой схеме планируем повторить в марте следующего года. Продолжительность полёта - 3 часа", - написал он.

Ранее в июле космический "грузовик" "Прогресс МС-09" впервые в истории добрался до МКС всего за 3 часа 40 минут.