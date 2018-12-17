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17.12.2018
РИА Новости

Корабли ТОФ и ВМС Индии на учениях поразили воздушную цель артиллерией

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев"
Большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

ВЛАДИВОСТОК/МОСКВА, 15 дек – РИА Новости. Корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии в рамках международных учений "Индра Нэви-2018" провели артиллерийские стрельбы по воздушной и надводной мишеням, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Сегодня в Бенгальском заливе в районе индийского порта Вишакхапатнам продолжаются двусторонние учения "Индра Нэви-2018", где принимают участие флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", большой морской танкер "Борис Бутома" и шесть боевых кораблей и судов ВМС Индии.

"В ходе активной фазы учений российские и индийские корабли провели артиллерийскую стрельбу по имитированной воздушной цели, затем моряки двух стран поразили артиллерией дрейфующую надводную мишень", - сообщил Воскресенский.

В рамках противолодочных учений сегодня планируется применить против субмарины условного противника реактивные глубинные бомбы, а во второй половине дня объединенные силы разыграют встречный морской бой.

Учения "Индра Нэви-2018" проходят в Бенгальском заливе с 13 по 16 декабря. В них участвуют более 10 боевых кораблей и судов обеспечения двух стран, самолёты и вертолёты ВМС Индии, а также вертолёт БПК "Адмирал Пантелеев".

15.12.2018
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Страны
Индия
Россия
Продукция
Адмирал Пантелеев
Борис Бутома
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1164 Атлант
Военные учения
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ТОФ
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