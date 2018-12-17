В ЦВО по гособоронзаказу поступят четыре истребителя Су-34

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Приемная комиссия Центрального военного округа прибыла в Новосибирск для приема и получения новых истребителей-бомбардировщиков Су-34 в состав авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области, сообщает пресс-служба ЦВО.

"Планируется, что до конца года поступят четыре самолета. Они будут перебазированы в Челябинскую область на военный аэродром "Шагол", где войдут в состав смешанного авиационного полка", – говорится в сообщении.

Уточняется, что летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты.

Истребитель Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. Самолет оснащен высокоинтеллектуальной системой радиолокационного противодействия и обороны. Его дальность полета – до 4 000 км, максимальная скорость – до 1 900 километров в час, боевая нагрузка – до восьми тонн. Уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с самолетами более ранних модификаций.