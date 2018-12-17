Вооруженные силы РФ приняли 35 новых образцов вооружений и военной техники в 2018 году

По словам замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова, в 2018 году в эксплуатацию было принято более 5 тыс. образцов военной техники

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные Силы РФ в нынешнем году приняли в войсковую эксплуатацию 35 новых образцов вооружений и военной техники. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в интервью телеканалу "Россия-24", вышедшем в эфир в субботу.

"Мы в этом году только приняли на вооружение 35 новых образцов вооружения и военной техники, - сказал он. - По 21 образцу вооружения и техники только вчера и позавчера доложили о том, что завершили государственные испытания, по 290 образцам вооружений... мы ведем работу на испытаниях в полигонах и тоже выходим на завершение".

По словам Булгакова, в 2018 году в эксплуатацию было принято более 5 тыс. образцов военной техники: "Мы их приняли, ввели в состав войск, организовали ее подготовку, эксплуатацию, подготовку механиков, водителей - все это позволило выполнить задачи, связанные с формированием, переформированием, соединением частей и организаций, перевода на новые штаты".

Замминистра обороны РФ отметил, что "все задачи, которые стояли перед вооруженными силами в планах, утвержденных министром обороны и Генеральным штабом, на сегодняшний день службами и структурами материально-технического обеспечения выполнены".

В августе на Международном военно-техническом форуме "Армия-2018" Минобороны РФ заключило с 20 предприятиями 32 государственных контракта на общую сумму более 130 млрд рублей. По словам замминистра обороны Алексея Криворучко, подписанные контракты стали важным этапом в реализации государственной программы вооружений на 2018-2027 годы.