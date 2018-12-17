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17.12.2018
Военное обозрение

В США оценили авиапроект "PCA" для прорыва ПВО на основе С-400 и С-500

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Бюджетное управление конгресса США провело исследование, которое касается примерной стоимости проекта по созданию перспективного авиационного комплекса. Речь идёт о проекте, который носит название "Проникающая авиация" (Penetrating Counter-Air – "PCA"). В материале, озвученном представителями исследовательской группы конгресса, заявлено, что при учёте всех затребованных ВВС США параметров, итоговая стоимость новейших самолётов может оказаться заоблачной.

Источник изображения: https://www.facebook.com/pg/USAFTXTrainer01

В докладе сообщается, что каждый самолёт проекта PCA будет обходится примерно в 300 миллионов долларов.

Из материала:

Это более чем втрое дороже F-35А, цена которого сегодня составляет примерно 94 млн долларов.

Отмечено, что для покрытия огромных расходов на реализацию перспективного проекта необходимо снижение себестоимости и большие объёмы производства.

Фактически это говорит о том, что в США готовы продолжить практику по откровенному навязыванию "партнёрам" закупок своей авиатехники. Явное повторение с F-35, которые ряд стран фактически обязался закупать у США ещё до того, как самолёты пятого поколения пошли в серию, и до устранения технологических недоработок.

Программа PCA рассчитана на период до 2050 года.

В материале Defense News говорится о том, что для замены существующих F-15C/D и F-22 ВВС США понадобится около 414 самолётов PCA. Первый самолёт (по планам) должен быть поставлен на вооружение американских военно-воздушных сил в 2030 году.

Из заявления комитета:

Планируется, что самолёт PCA будет иметь существенную большую дальность полёта и полезную нагрузку, нежели F-22. Также речь идёт об улучшенных параметрах скрытности. Эти характеристики позволяет ему выполнять боевые задачи в условиях работы самых современных и перспективных средств ПВО, которые имеют и планируют создавать Россия и Китай как потенциальные противники США.

Фактически речь идёт о попытках создать самолёт, который будет способен осуществлять прорыв систем ПВО, основанных на использовании, например, С-400 и перспективного российского зенитного ракетного комплекса С-500. Это явно свидетельствует далеко не об оборонительной стратегии Соединённых Штатов Америки.

Эксперты в самих США называют финансовые параметры программы "Проникающей авиации" "невероятными". Отмечено, что самолёт по цене в треть миллиарда долларов, который в конечном итоге может прибавить ещё процентов 30, это "слишком дорогая затея". В самом конгрессе США уверены, что проект по определению необходимо удешевлять. Однако в ВВС США утверждают, что удешевление проекта уже может не позволить выполнять боевые операции при наличии у России новейших систем ПВО-ПРО, включая упомянутый комплекс С-500.

15.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
С-400 Триумф
С-500
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