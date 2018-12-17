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17.12.2018
Военное обозрение

У границ РФ за год зафиксированы полёты тысяч иностранных военных самолётов

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Дежурные силы ПВО в текущем году обнаружили и сопроводили около 3 тысяч военных иностранных самолетов, из которых более тысячи – самолеты-разведчики, рассказал в интервью газете Красная звезда начальник радиотехнических войск ВКС Андрей Кобан.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам генерала, напряженность боевому дежурству придает в первую очередь повышение интенсивности воздушного движения в зоне ответственности радиотехнических войск.

В 2018 году расчетами обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тыс. воздушных судов. Из них около 3-х тысяч – боевые иностранные самолеты, в том числе более тысячи самолетов-разведчиков, сообщил он.

При этом дежурные силы приводились в готовность №1 более 4 тыс. раз.

Это наглядно доказывает высокую напряженность дежурства, к которому радиотехнические войска привыкли и к которому готовы, отметил Кобан.

Генерал добавил, что ежедневно дежурные силы обнаруживают около 5-ти тыс. судов, половина из которых – иностранные самолеты. В готовность приводятся около 20 подразделений.

Он рассказал, что станции дежурного режима способны одновременно обнаруживать более 200 воздушных объектов – вертолетов, самолетов БЛА и ракет на дальности до 400 км и высотах до 100 км. Среди них новейшие радиолокационные комплексы "Небо", станции средних и больших высот "Гамма", "Волга", "Сопка", маловысотные радары "Каста" и "Подлет".

Напомним, 15 декабря в России отмечается День радиотехнических войск ВКС.

14.12.2018
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