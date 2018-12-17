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17.12.2018
ЦАМТО

А.Лукашенко пообещал не требовать с РФ арендную плату за два российских военных объекта на территории Белоруссии

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко.
Источник изображения: gazeta.ru

ЦАМТО, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды двух военных объектов РФ на территории Белоруссии, передает "РИА Новости".

В начале августа Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики до 6 июня 2020 года. Как уточнил секретариат Совбеза республики, срок действия соглашений о размещении на территории Белоруссии двух военных объектов РФ заканчивается 7 июня 2021 года, отмечает агентство.

"Ноль рублей и ноль копеек платят (Россия за аренду двух военных объектов в Белоруссии – ред.). Заканчивается срок их аренды, а даже вопроса не ставлю об оплате", – заявил А.Лукашенко на встрече с российскими СМИ.

А.Лукашенко также добавил, что эти объекты "выполняют общую функцию".

Как напоминает "РИА Новости", в 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.

14.12.2018
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