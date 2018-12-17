А.Лукашенко пообещал не требовать с РФ арендную плату за два российских военных объекта на территории Белоруссии

ЦАМТО, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что "даже вопрос не ставит" об оплате аренды двух военных объектов РФ на территории Белоруссии, передает "РИА Новости".

В начале августа Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск и Москва должны определиться с решением по вопросу продления сроков аренды Россией двух военных объектов на территории республики до 6 июня 2020 года. Как уточнил секретариат Совбеза республики, срок действия соглашений о размещении на территории Белоруссии двух военных объектов РФ заканчивается 7 июня 2021 года, отмечает агентство.

"Ноль рублей и ноль копеек платят (Россия за аренду двух военных объектов в Белоруссии – ред.). Заканчивается срок их аренды, а даже вопроса не ставлю об оплате", – заявил А.Лукашенко на встрече с российскими СМИ.

А.Лукашенко также добавил, что эти объекты "выполняют общую функцию".

Как напоминает "РИА Новости", в 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон.