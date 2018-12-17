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17.12.2018
ЦАМТО

Австралия завершила выполнение очередного контракта на поставку систем противодействия СВУ силовым структурам Афганистана

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Система Silvershield
Установка системы противодействия СВУ Silvershield.
Источник изображения: www.australiandefence.com.au

ЦАМТО, 14 декабря. Австралия завершила выполнение очередного контракта на поставку систем противодействия СВУ Silvershield Национальным силам обороны и безопасности Афганистана.

Как заявил 7 декабря министр обороны Австралии Кристофер Пайн, в рамках реализации данного контракта Афганистан получил свыше 15 тыс. устанавливаемых на транспортные средства систем, предназначенных для защиты от СВУ, приводимых в действие по радиоканалам или через мобильные устройства.

Министерство обороны Канады в марте этого года объявило о заключении контракта стоимостью 26,9 млн. австр. долл. (20,7 млн. долл. США) с L-3 Micreo, дочерней компании L-3 Technologies в Брисбене, на производство систем Silvershield для Афганистана.

Устройства Silvershield являются частью австралийской программы Redwing, в рамках которой L-3 Micreo и австралийский ОПК разработали недорогие, надежные и компактные устройства для противодействия СВУ.

Всего с 2015 года в рамках этой программы Австралия произвела и поставила более 200 тыс. систем Silvershield Афганской национальной армии, Афганской национальной полиции, Национальному управлению безопасности и другим силовым структурам Афганистана на сумму 84 млн. австр. долл.

14.12.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Австpалия
Афганистан
Канада
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