Войти
17.12.2018
ЦАМТО

В 2018 году дежурные боевые расчеты РТВ ВКС обнаружили и обеспечили сопровождение более 980 тыс. воздушных объектов

420
0
0
РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России.
Источник изображения: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

ЦАМТО, 14 декабря. Благодаря оснащению радиотехнических войск современными и перспективными мобильными образцами ВиВТ, РТВ будут способны обнаруживать любые средства воздушно-космического нападения, в том числе и перспективные.

Об этом в интервью "Красной звезде" в преддверии профессионального праздника сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан.

Ниже приведено несколько фрагментов интервью А.Кобана газете "Красная звезда".

Расскажите, пожалуйста, о нынешней технической оснащенности радиотехнических войск

– На сегодняшний день РТВ оснащены радиолокационными станциями и радиолокационными комплексами, способными в любое время года и суток, независимо от метеорологических условий и помех, обнаруживать весь спектр воздушных объектов, в том числе выполненных по технологии "стелс". Радиолокационные комплексы и станции боевого и дежурного режима способны одновременно обнаруживать более 200 воздушных объектов различных классов – самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракет на малых, средних и больших высотах на дальностях более 400 км и высотах более 100 км. Среди них новейшие, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные комплексы боевого режима ряда "Небо", радиолокационные станции средних и больших высот "Волга", "Гамма", "Сопка", маловысотные радары ряда "Подлет" "Каста", а также современные комплексы средств автоматизации ряда "Фундамент".

От своевременного обнаружения и устойчивого сопровождения средств воздушно-космического нападения противника, качества радиолокационной информации и многих других факторов напрямую зависит выполнение боевых задач зенитными ракетными войсками, истребительной авиацией, войсками радиоэлектронной борьбы.

Что входит в зону ответственности радиотехнических войск ВКС?

– Радиотехнические войска обеспечивают радиолокационный контроль всей государственной границы (как сухопутной, так и морской) Российской Федерации и контроль использования воздушного пространства нашего государства в установленных зонах ответственности.

Говоря о нынешнем состоянии радиотехнических войск, хочу отметить, что в целом по количественным и качественным параметрам радиотехнические войска в настоящее время обладают достаточным потенциалом для решения поставленных перед ними задач.

Мы ведем серьезную работу по усилению контроля воздушного пространства в Арктической зоне Российской Федерации. Уже сегодня развернуты и круглосуточно несут боевое дежурство подразделения радиотехнических войск на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, в районе населенного пункта Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта.

Как процесс перевооружения коснулся радиотехнических войск? Каковы тут перспективы?

– Наращивание боевых возможностей радиотехнических войск, совершенствование способов их применения конечно же не мыслится без развития вооружения РТВ. Могу сказать, что за последние пять лет в этом направлении мы сделали огромный шаг. В этот период количество новых радиолокационных средств, ежегодно поступающих на вооружение радиотехнических войск, увеличилось более чем в 10 раз. На 30 процентов возросло количество закупаемых комплексов средств автоматизации. Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов. В прошлом году завершилось переоснащение командных пунктов и пунктов управления радиотехнических частей и подразделений на современные комплексы средств автоматизации.

Но и на этом мы не останавливаемся. По заказу Минобороны России в интересах радиотехнических войск предприятия оборонно-промышленного комплекса разрабатывают перспективные, не имеющие зарубежных аналогов радиолокационные средства и комплексы средств автоматизации.

Так, с 1 декабря на опытно-боевое дежурство заступил отдельный радиотехнический узел загоризонтного обнаружения воздушных целей. РЛС ЗГО "Контейнер" позволяет обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на удалении до 2 тысяч км от государственной границы РФ.

Все современные образцы вооружения по-своему уникальны и предназначены для решения широкого спектра задач по обеспечению пунктов управления всех уровней оперативной и надежной информацией о воздушной обстановке.

Основное внимание при оснащении войск новой радиоэлектронной техникой уделяется повышению их маневренных возможностей, способности выдать радиолокационную информацию в новом позиционном районе в кратчайшие сроки.

Отвечая на вопрос о несении боевого дежурства подразделениями радиотехнических войск, Андрей Кобан ответил, что "в 2018 году дежурными боевыми расчетами радиотехнических войск обнаружено и обеспечено сопровождение более 980 тыс. воздушных объектов. Из них около 3 тыс. боевых иностранных самолетов, в том числе более 1000 самолетов-разведчиков".

14.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Небо РЛК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Боев Сергей
Проекты
Арктика
БПЛА
Похожие новости
25.12.2017
Выездная коллегия МО РФ прошла в Балашихе
26.09.2017
ГОЗ под микроскопом
23.12.2016
Итоги года для российской армии: спасение Сирии и сложные отношения с НАТО
03.06.2014
В Вооруженных Силах Российской Федерации 1 июня начался летний период обучения 2014 года
24.02.2010
Диагноз: отечественная ПВО в развале
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.12 10:12
  • 21
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 17.12 10:09
  • 5
Шаманов не исключает, что в случае новой атаки беспилотников на базу РФ в Сирии управляющий ими самолет будет сбит
  • 17.12 09:54
  • 1
Военные роботы избавят от убийства на поле боя
  • 17.12 09:49
  • 1
Шойгу открыл три катка в довузовских учебных заведениях Минобороны
  • 17.12 09:44
  • 1
Виталий Давыдов: испытания жидкостного дыхания человека уже не за горами
  • 17.12 09:36
  • 1
Появились подробности гибели Су-27 украинских ВВС
  • 17.12 08:08
  • 10
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 17.12 06:41
  • 1
В России не нашли денег на российские двигатели
  • 17.12 05:51
  • 1
МО РФ заказало разработку буксируемой 152-мм гаубицы
  • 16.12 21:22
  • 61
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 20:56
  • 4
Психотронное оружие России. Докозательства!
  • 16.12 18:53
  • 33
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 16.12 15:46
  • 1
"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ
  • 16.12 14:23
  • 3
"Гособоронзаказ сократится — что делать будете?" Как "оборонка" превращается в "гражданку"
  • 16.12 12:19
  • 11
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник