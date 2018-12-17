Три ракетных двигателя РД-181 доставлены 12 декабря американскому заказчику - НПО "Энергомаш"

Москва. 14 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - НПО "Энергомаш" поставил в 2018 году американской компании Orbital Sciences Corporation пять ракетных двигателей РД-181, сообщили в пятницу "Интерфаксу-АВН" в пресс-службе предприятия.

"12 декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику", - говорится в сообщении. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели.

"Данная приемка является второй в 2018 году. В июне этого года заказчику были переданы два двигателя РД-181", - напомнили в пресс-службе.

Жидкостный ракетный двигатель РД-181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш" предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Antares.