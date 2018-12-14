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14.12.2018
Интерфакс-АВН

Грузия эффективно использует все механизмы на пути интеграции в НАТО, что приближает ее к членству в альянсе - Столтенберг

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Военнослужащие ВС Грузии и США
Военнослужащие ВС Грузии и США.
Источник изображения: http://www.globallookpress.com/

Тбилиси. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Грузия продвигается вперед и эффективно использует все механизмы на пути интеграции в НАТО, что приближает ее к членству в альянсе, заявил в четверг генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании комиссии НАТО-Грузия в Брюсселе, которое прошло на уровне постоянных представителей при НАТО.

Заявление Й.Столтенберга цитирует пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

По словам генсека НАТО, "Грузия достигла впечатляющего прогресса в процессе имплементации всеобъемлющих реформ и является ярким примером с точки зрения демократического развития".

Й.Столтенберг также отметил, что 2018 год с точки зрения отношений между НАТО и Грузией был достаточно динамичным.

По информации пресс-службы, на заседании было рассмотрено выполнение Грузией в 2018 году Годовой национальной программы (ANP - Annual National Programme), а также были затронуты вопросы, связанные с безопасностью региона Черного моря.

"Было отмечено, что альянс встревожен из-за агрессивных действий России, как в отношении Грузии, так и в отношении Украины. Союзники выразили готовность углублять сотрудничество с Грузией в направлении укрепления безопасности Черного моря", - отмечают в пресс-службе грузинского внешнеполитического ведомства.

Также в сообщении говорится, что на встрече была рассмотрена ситуация в Абхазии и Южной Осетии.

"На заседании со стороны альянса, помимо политической поддержки, была высказана готовность продолжать оказывать Грузии практическую поддержку", - заявляют в пресс-службе.

Комиссия НАТО-Грузия была создана в сентябре 2008 года. На заседаниях комиссии обсуждаются вопросы, связанные с направленными на сближение со стандартами НАТО реформами в Грузии, помощью в их осуществлении со стороны альянса, а также темы, касающиеся региональной безопасности.

Годовая национальная программа является документом, который охватывает перечень тех реформ, осуществление которых должно приблизить Грузию к стандартам НАТО. Это программа с 2009 года заменила Индивидуальный план действий партнерства, с помощью которого с 2004 года велось сотрудничество между НАТО и Грузией.

13.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Украина
Южная Осетия
Проекты
NATO
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5 комментариев
№1
15.12.2018 04:41
Похоже, что новая грузинская Европрезидентша сможет ускорить этот процесс...
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№2
15.12.2018 05:31
Тут проблема с абхазами офуенная, гнобят всех русских семейных отдыхающих, остались только одинокие дамочки для курортного отдыха с местными, маргиналы жулье  шарятся по России и сбегают домой, выдачи нет. Наша задача переселить армян из Сочи в Абхазию, воевали там они вот и молодцы, вот Вам  сто миллионов зеленых рублей ежегодно и Председателем Правительства Абхазии, обживайтесь. Ничего менять не нужно с Грузией, нет отношений и это благо нам, не мы начали и молодец Мишико, ему спасибо огромадное.
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№3
15.12.2018 05:47
Хорошо, пока в Грузии не поставили ракеты средней дальности...
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№4
15.12.2018 07:41
Надо Кадырову намекнуть, чтобы начали массово переселяться в Грузию, как арабы в Европу. Глядишь лет через 50 "робкие грузины" снова к нашему царю приползут за защитой.
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№5
15.12.2018 08:22
Цитата, ID: 1949 сообщ. №3
Хорошо, пока в Грузии не поставили ракеты средней дальности...

Это будет пахнуть войной с последующим вопросом о существовании Грузии как государства. Шутить с ядерным балансом чревато.

Впрочем, чем хуже - тем лучше.
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