Индийский тендер. Комплекс "Игла-С" нырнул ниже минимума

13 декабря министерство обороны Индии заявило, что российский переносной ЗРК "Игла-С" является победителем многомиллиардного тендера по программе VSHORADS.

Министерство обороны также добавило, что оно знает о финансовых санкциях США за закупки оружия у России в условиях противодействия противникам Америки посредством Закона о санкциях (CAATSA), который может повлиять на закупки. "Оборонные закупки осуществляются на основе восприятия угрозы, оперативных и технологических аспектов для поддержания вооруженных сил в состоянии готовности к решению всего спектра проблем безопасности", ответил государственный секретарь обороны Субхаш Бхамре на вопрос законодателя, который спросил, знает ли правительство, что эта сделка находится под угрозой CAATSA.

Министерство также уточнило, что российская фирма будет оказывать основную поддержку программе "Делай в Индии" путем передачи технологий в адрес государственной компании Bharat Dynamic Limited (BDL) и Совету по производству боеприпасов (OFB).

Российское агентство "Рособоронэкспорт" было объявлено победителем тендера, который был проведен в 2010 году на закупку 5185 ракет и сопутствующего оборудования по программе VSHORAD индийской армии. Министерство обороны Индии объявило победителя после того, как предложенная "Рособоронэкспортом" сумма для поставки комплексов "Игла-с" оказалась значительно ниже "контрольной цены" в 2 миллиарда долларов - Saab предложила цена 2,6 миллиарда долларов, французская фирма MBDA - 3,7 миллиарда долларов.

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