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14.12.2018
ЦАМТО

"Вертолеты России" досрочно поставили партию вертолетов Ми-8АМТШ Минобороны РФ

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Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор"
Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: © Валерий Матыцин/ТАСС

ЦАМТО, 13 декабря. Улан-Удэнский авиационный завод (У-УАЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) досрочно выполнил контракт с Минобороны России, передав военному ведомству партию вертолетов Ми-8АМТШ.

Вертолеты успешно прошли все виды испытаний, предусмотренные условиями государственного контракта и технической документации, и приняты представителями Воздушно-космических сил.

Часть машин к настоящему моменту уже прибыла в места своей постоянной дислокации, вертолеты задействованы в выполнении поставленных перед министерством задач.

"Добросовестное исполнение наших обязательств по контрактам, заключенным в рамках государственного оборонного заказа, продолжает оставаться одним из приоритетов холдинга. Трудно переоценить значимость обеспечения своевременного оснащения современной техникой структур, обеспечивающих безопасность нашей страны. Неукоснительное соблюдение условий исполнения ГОЗ строжайшим образом контролируется руководством холдинга и завода-изготовителя", – заявил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

"Хотя обязательства завода по данному контракту выполнены в полном объеме, сотрудничество с силовыми структурами РФ продолжается – поставки вертолетов в интересах государственных заказчиков продолжают составлять значимую часть портфеля заказов предприятия. Помимо этого, обеспечивается комплексное сервисное обслуживание и модернизация вертолетов, находящихся в эксплуатации по контрактам сопровождения жизненного цикла", – отметил управляющий директор АО "У-УАЗ" Леонид Белых.

Вертолеты Ми-8АМТШ рассчитаны на перевозку до 37 военнослужащих, до 4000 кг грузов внутри фюзеляжа или крупногабаритных грузов массой до 4000 кг на внешней подвеске. Широкий набор средств вооружения и системы повышения боевой живучести позволяют вертолетам эффективно выполнять любые поставленные задачи.

Вертолеты Ми-8АМТШ также могут быть использованы для проведения поисково-спасательных, медико-эвакуационных операций и для выполнения различных специальных задач. Они оборудованы современным пилотажно-навигационным оборудованием и комплексом связи. Кроме того, вертолеты адаптированы для использования очков ночного видения, что позволяет выполнять полеты в ночных условиях на малых и предельно-малых высотах, а также совершать взлеты и посадки с необозначенных площадок.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Вертолеты России".

13.12.2018
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в открытом доступе
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Страны
Россия
Продукция
Ми-8
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