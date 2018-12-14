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14.12.2018
Военное обозрение

Российские ракетоносцы выполнили полёт над Карибским морем

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Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 совершили многочасовой полет над Карибским морем, передает РИА Новости.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

По данным Минобороны РФ, продолжительность полета составила около 10 часов.

На отдельных этапах полета стратегические бомбардировщики сопровождались истребителями Су-30 и F-16 ВВС Венесуэлы. Пилоты двух стран отработали взаимодействие в воздухе.

В военном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Напомним, на этой неделе по приглашению местных властей в Венесуэлу прилетели два российских ракетоносца Ту-160, военный транспортник Ан-124 и дальнемагистральный Ил-62.

Этот визит вызвал озабоченность у США и у Организации американских государств (ОАГ). Они заявили, что подобная миссия может противоречить конституции страны и "основополагающим нормам международного права". При этом госсекретарь США Майк Помпео назвал визит и последовавшие затем совместные полеты примером "разбазаривания" бюджетных средств "двумя коррумпированными странами" в то время, когда гражданам Венесуэлы не хватает денег на еду и лекарства.

В свою очередь президент страны Николас Мадуро заявил, что визиты иностранных военных самолетов продолжатся, совместные полеты направлены на подготовку к защите Венесуэлы от любой возможной агрессии.

13.12.2018
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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
F-16
Ан-124
Су-30
Ту-160
Компании
Минoбороны РФ
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