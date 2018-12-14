В США заявили о нехватке моряков для резервного флота на случай войны

В случае начала военных действий, резервный флот США недосчитается около 2 тысяч моряков. К такому неутешительному прогнозу пришли в министерстве транспорта США, сообщает RT со ссылкой на отчет Счетной палаты.

Корабли и суда резервного флота. Залив Сэсун-Бэй, Калифорния Источник изображения: https://www.livejournal.com/

В министерстве транспорта потенциальную нехватку моряков для резервного флота объясняют снижением общего количества судов, которые можно привлечь для выполнения военных нужд. Количество судов, ходящих под американским флагом, неуклонно снижается, что приводит соответственно к снижению количества моряков, имеющих гражданство США.

В американской Счетной палате отмечают, что снижение количества судов под флагом США связано с высокой стоимостью их эксплуатации. При этом эксперты надеются, что министерство транспорта США, отвечающее за американский резервный флот, разработает меры по увеличению количества гражданских моряков, которые будут привлечены к выполнению военных задач при начале военных действий.

Резервный флот национальной обороны США состоит из "законсервированных" кораблей, в основном торговых судов, которые могут быть активированы в течение 20-120 дней. Применяется для доставки в США военных или гражданских грузов. Подчиняется морской администрации Министерства транспорта США.