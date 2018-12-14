Тихоокеанский флот до конца года получит пятый по счету противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок"

ЦАМТО, 13 декабря. В акватории залива Петра Великого завершаются заводские ходовые и государственные испытания нового катера проекта 21980 "Грачонок".

Катер предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Новый катер станет уже пятым кораблем проекта 21980 "Грачонок", который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.

По завершении программы испытаний "Грачонок" войдет в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.