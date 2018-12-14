Тихоокеанский флот до конца года получит пятый по счету противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок"
Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Смыслов
ЦАМТО, 13 декабря. В акватории залива Петра Великого завершаются заводские ходовые и государственные испытания нового катера проекта 21980 "Грачонок".
Катер предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.
Новый катер станет уже пятым кораблем проекта 21980 "Грачонок", который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.
По завершении программы испытаний "Грачонок" войдет в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
13.12.2018
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