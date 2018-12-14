Войти
14.12.2018
ЦАМТО

Тихоокеанский флот до конца года получит пятый по счету противодиверсионный катер проекта 21980 "Грачонок"

1228
0
+2
Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок. Архивное фото
Противодиверсионный катер проекта 21980 Грачонок. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Олег Смыслов

ЦАМТО, 13 декабря. В акватории залива Петра Великого завершаются заводские ходовые и государственные испытания нового катера проекта 21980 "Грачонок".

Катер предназначен для борьбы с подводными диверсантами, а также для обеспечения действий боевых пловцов в акватории пункта базирования кораблей. Он оснащен новейшим водолазным комплексом и современным радиоэлектронным оборудованием, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты.

Новый катер станет уже пятым кораблем проекта 21980 "Грачонок", который получит Тихоокеанский флот в рамках программы перевооружения.

По завершении программы испытаний "Грачонок" войдет в состав Приморской флотилии разнородных сил ТОФ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

13.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Пётр Великий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
21980 Грачонок
ТОФ
Похожие новости
14.12.2018
Тихоокеанский флот получит пятый противодиверсионный катер "Грачонок"
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
04.07.2013
Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.12 02:14
  • 55
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 16.12 01:37
  • 13
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 16.12 01:07
  • 9
За дело берутся моряки: в ГРУ появился новый начальник
  • 16.12 00:20
  • 5
Раскрыты подробности о двигателе для легкого истребителя 5 поколения
  • 16.12 00:01
  • 7656
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 15.12 19:07
  • 14
"Выполняли приказы": офицер требует освободить своих матросов
  • 15.12 18:39
  • 12
National Interest (США): российское оружие ядерного апокалипсиса возвращается
  • 15.12 17:47
  • 5
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 15.12 16:55
  • 162
С опозданием на 10 лет
  • 15.12 15:42
  • 1
Раскрыто главное преимущество российского супероружия
  • 15.12 15:30
  • 11
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 15.12 14:02
  • 30
Иран хочет закупить 500 самолетов Sukhoi Superjet 100
  • 15.12 13:59
  • 119
Путин считает, что принимаемых мер для диверсификации продукции ОПК недостаточно
  • 15.12 12:27
  • 17
Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
  • 15.12 10:55
  • 1751
Как насчёт юмористического раздела?