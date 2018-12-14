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14.12.2018
ТАСС

Источник: извлеченный из "дыры" "Союза" черный герметик попал туда при ремонте в августе

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Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09"
Микротрещина в космическом корабле "Союз МС-09".
Источник изображения: nasaspaceflight.com

В Роскосмосе отказались комментировать предоставленную информацию

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Черный герметик в отверстии "Союза МС-09", обнаруженный космонавтами Олегом Кононенко и Сергеем Прокопьевым во время выхода в открытый космос, попал в "дыру" при ее заделывании российскими членами экипажа МКС в августе. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в ракетно-космической отрасли.

"Чтобы ликвидировать течь в "Союзе" в августе Прокопьев и [Олег] Артемьев по указанию ЦУПа использовали марлевый тампон, пропитанный герметиком, который заложили в "дырку" изнутри корабля. Сейчас, во время выхода, когда они [Кононенко и Прокопьев] добрались до "дыры", конец этого тампона из отверстия и торчал", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что "за более чем три месяца из наружной части этой "заглушки" в вакууме полностью испарилась какая-либо жидкость, герметик и марля стали хрупкими, поэтому Кононеко не удалось захватить кусок тампона - он просто рассыпался". Собеседник добавил, что пыль, ворсинки и вкрапления, которые космонавты видели возле отверстия, вероятнее всего, также часть этой "пробки", отслоившейся при высыхании.

"При этом нельзя исключать, что на соскобах с металла вокруг отверстия найдутся следы старого герметика, которым было закрыто отверстие до разгерметизации в августе. Но для этого нужны микроисследования взятых во время внекорабельной деятельности проб на Земле", - добавил он.

В Роскосмосе ТАСС не стали комментировать предоставленную источником информацию.

13.12.2018
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