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15.10.2018
ИноСМИ

9 канал (Израиль): Кошмар для Израиля: за пульт российских С-300 в Сирии сядут иранцы?

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Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ "Фаворит" в действии
Зенитно-ракетная система С-300 ПМУ "Фаворит" в действии.
Источник: © РИА Новости, Андрей Станавов

Российскими системами ПВО С-300 в Сирии будут управлять иранские операторы: об этом сообщает израильский информационный портал "Дебка", делая акцент на эксклюзивности информации.

По данным издания, иранские военнослужащие уже прибыли в Сирию. Речь идет об операторах, имеющих опыт управления С-300: именно такие системы (ЗРК С-300ПМУ-2) в свое время Москва поставила Тегерану.

Информация о прибытии в Сирию военнослужащих сил ПВО Ирана встревожила Иерусалим и Вашингтон. В материале израильского портала отмечается, что если информация о прибытии в Сирию иранских операторов российских зенитно-ракетных комплексов верна, то Иерусалим должен относиться к этому с двойственным чувством. С одной стороны, это позволит Израилю атаковать позиции сил ПВО Сирии, не опасаясь нанести удар по российским военнослужащим. С другой стороны, это означает более тесное "втаскивание" Ирана в Сирию, что явно не может понравиться еврейскому государству.

Российское издание "Военное обозрение", специализирующееся на освещении военной тематики, не исключает, что публикация "Дебки" может быть отвлекающим, дезинформационным действием. Издание также не исключает, что публикация также может быть частью информационного обеспечения "к оправданию будущего (гипотетического) нанесения ударов по местам расположения зенитных ракетных комплексов С-300".

Ранее мы сообщали, что Россия подарила Сирии 300 ракет, которые могут угрожать израильским самолетам.

7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели первый после решения Москвы о поставках С-300 в Сирию телефонный разговор. Лидеры государств договорились провести личную встречу после того, как завершат совместную работу представители военных ведомств двух стран. В ходе разговора Нетаньяху поздравил собеседника с днем рождения, присоединившись к главам семи бывших республик СССР и одному президенту иностранного государства.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

12.10.2018
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Оригинал публикации
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
Персоны
Путин Владимир
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От винта
1 комментарий
№1
15.10.2018 20:00
Если это правда - то это отличная идея и отличная новость.
С израильтяне с иранцами на брундершафт не пили.
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