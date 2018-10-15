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15.10.2018
ИноСМИ

Чжунго цзюньван (Китай): "Железный человек" в российской армии

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IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй.
Источник: © РИА Новости, Виталий Белоусов

Высокотехнологичный костюм из фильма "Железный человек" позволял главному герою, Тони Старку, "железному человеку" из плоти и крови, подниматься в небо и опускаться на дно океана. Недавно Россия выставила на всеобщее обозрение будущую экипировку военных, поразительно похожую на костюм из этого фильма. Экипировка, состоящая из 60 разных частей, может позволить солдатам прекрасно проявлять себя как в защите, так и в нападении.

С точки зрения атаки, она делает солдата более ловким. Костюм оснащен передовым коммуникационным оборудованием, позволяющим обмениваться боевой информацией с командным центром и другими военными. Система прицеливания может автоматически рассчитать основные показатели для выстрела, например, расстояние до цели, скорость ветра, температуру воздуха, уровень влажности, а также предоставить солдату информацию о траектории выстрела, в то время как оружейная система обладает высокоэффективной поражающей силой. Кроме того, этот костюм предоставляет возможность стрелять из-за угла - открывать огонь по целям, спрятавшись за стеной.

С точки зрения обороны, эта экипировка может защитить солдата в любой возможной ситуации. Снаружи костюм покрыт особым композитным материалом, не только спасающим от выстрелов, но и маскирующимся под окружающую среду. Подвижный экзоскелет, связанный с внешней частью костюма, могут дать солдату необычайную силу и выносливость, позволяя быстро входить и выходить из боя. Шлем представляет собой еще более универсальное средство защиты - он не только покрывает голову, но и оснащен встроенный противогазом, который отключен в обычное время, но быстро запускается в случае обнаружения опасных веществ. Кроме того, шлем следит за показателями здоровья солдата, непрерывно собирая информацию и вырабатывая электрический ток для стимуляции мозга в случае необходимости. Добавим к этому вещевой мешок, оборудование для фильтрации воды и медицинское оборудование, и костюм можно будет назвать "маленькой базой".

Тем не менее у "солдата будущего" есть ахиллесова пята - энергия в костюме вырабатывается с помощью батарей в сапогах, запас хода у него недостаточный, поэтому сейчас экипировку можно применять только в определенное время. Исследователи продолжат совершенствовать костюм и попытаются восполнить вышеуказанные недостатки.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Ся Хао (Xia Hao), Ли Пэнлинь (Li Penglin)

12.10.2018
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принадлежат ИноСМИ
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Страны
Китай
Россия
Проекты
Медицина
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