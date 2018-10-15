Ураган Майкл: "прямое попадание" по базе лучших истребителей-невидимок ВВС США во Флориде (Business Insider, США)

От ударов стихии не застрахован никто. Даже хваленые американские самолеты-невидимки, развернутые на базе «Тиндалл» во Флориде, которая подвергалась удару урагана Майкл. База сильно пострадала, а самолеты пришлось срочно эвакуировать, сообщает «Бизнес инсайдер».

База военно-воздушных сил США "Тиндалл" в штате Флорида сильно повреждена после "прямого удара" урагана четвертой категории "Майкл". Скорость порывов ветра достигают 200 километров в час.

На официальной странице военной базы в Фейсбуке появилось сообщение, в котором указывается, что она сильно пострадала, однако точно сказать об убытках пока не возможно. Поскольку оценивать ущерб пока опасно.

Также в сообщении военные отметили, что все самолеты были эвакуированы из "Тиндалл" на военную базу ВВС "Райт-Паттерсон" в штате Огайо еще в понедельник. Всем военным был отдан приказ об эвакуации того же дня. Командование говорит, что не знает, когда можно будет безопасно вернуться в расположение.

На базе "Тиндалл" несет службу 325-е крыло истребителей Военно-воздушных сил США. Здесь базируются истребители Ф-22, Ф-15 и Ф-35A. Главная задача базы - тренировать пилотов Ф-22.

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Билл Бостлок (Bill Bostock)