Замминистра обороны Дмитрий Булгаков открыл мост через реку Большой Енисей

ЦАМТО, 12 октября. Замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков в рамках рабочей поездки в войска ЦВО принял участие в церемонии открытия моста через реку Большой Енисей у города Кызыл.

Мост предназначен для обеспечения транспортного сообщения воинского соединения, дислоцированного в г.Кызыл, с общевойсковым полигоном и сокращает маршрут движения более чем на 100 км. Мост также свяжет близлежащие сельские администрации Кызылского района и позволит организовать транспортное и грузовое сообщение с другими регионами.

"Открытие нового моста, соединившего два берега реки Большой Енисей – это значимое событие, как для Минобороны России, так и для Республики Тыва", – подчеркнул замглавы военного ведомства.

При строительстве моста были использованы самые современные технологии, позволяющие в кратчайшие сроки возвести сложное сооружение в экстремальных условиях труднодоступной местности над широкой и полноводной рекой.

"Применив военную инженерную мысль, построив массивные свайные фундаменты и противостоящие льду "ледорезы", перекинув между берегами пролеты – наши специалисты победили Енисей", – отметил Дмитрий Булгаков.

Доставка материалов и мостовых конструкций оперативно осуществлялась железнодорожным и автомобильным транспортом.

В ходе строительства было выполнено более 25 тыс. кубометров земляных работ по сооружению насыпи подходов к автодорожному мосту и залито около 1,5 тыс. кубометров бетона.

Построенный мост обеспечит пропуск автомобильной и гусеничной техники в габаритах до 7 м. Длина моста – 327 м, грузоподъемность – до 60 т, высота над уровнем воды – 10 м, пропускная способность – более 6000 автомобилей в сутки.

"Грамотная разработка проекта, оперативное согласование всех необходимых вопросов, ускоренная передислокация на объект выполнения задачи материалов и конструкций, своевременное развертывание работ и умелые действия личного состава позволили завершить строительство в кратчайшие сроки. Учитывая сложность принятых конструктивных решений, трудности, возникавшие при покорении могучей реки Большой Енисей, – несмотря ни на что мы с вами наблюдаем готовое инженерное сооружение", – цитирует Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Дмитрия Булгакова.