Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский
ЦАМТО, 12 октября. Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.
Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты.
Кроме того, главы военных ведомств двух стран подписали План сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
12.10.2018
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