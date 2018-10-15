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15.10.2018
ЦАМТО

Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией

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Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

ЦАМТО, 12 октября. Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты.

Кроме того, главы военных ведомств двух стран подписали План сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

12.10.2018
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Россия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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