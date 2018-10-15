Россия и Узбекистан заключили соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военной авиацией

ЦАМТО, 12 октября. Министры обороны России и Узбекистана генерал армии Сергей Шойгу и генерал-майор Абдусалом Азизов подписали соглашение об использовании воздушного пространства двух стран военными воздушными судами.

Соглашение также позволит оперативно решать вопросы перевозки воинских грузов и осуществлять военно-транспортными самолетами беспосадочные полеты.

Кроме того, главы военных ведомств двух стран подписали План сотрудничества оборонных ведомств на 2019 год, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.