Утверждения о том, что ЗРС С-300 в Сирии якобы будут управлять иранские военные, являются информационным вбросом

ЦАМТО, 12 октября. Утверждения о том, что поставленными в Сирию комплексами С-300 якобы будут управлять иранские военные специалисты, являются вбросом и элементом информационной войны.

Об этом "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее израильский портал DEBKAfile со ссылкой на некий источник сообщил, что поступившими в Сирию российскими зенитными ракетными системами С-300 будут управлять иранские специалисты.

"Данное сообщение – не более чем вброс, элемент информационной войны против России. Это попытка оболгать РФ. Поставленные в Сирию С-300 будут укомплектованы сирийскими боевыми расчетами, которые после завершения их подготовки приступят к эксплуатации боевых систем", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, если Израиль и США захотят воспользоваться данной фальшивкой для того, чтобы нанести массированный удар по позициям С-300, то это может спровоцировать острейший военно-политический кризис, аналогичный Карибскому, со всеми вытекающими последствиями для инициаторов провокации.