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15.10.2018
ЦАМТО

Утверждения о том, что ЗРС С-300 в Сирии якобы будут управлять иранские военные, являются информационным вбросом

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Зенитный ракетный комплекс С-300В. Архивное фото
Зенитный ракетный комплекс С-300В. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

ЦАМТО, 12 октября. Утверждения о том, что поставленными в Сирию комплексами С-300 якобы будут управлять иранские военные специалисты, являются вбросом и элементом информационной войны.

Об этом "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее израильский портал DEBKAfile со ссылкой на некий источник сообщил, что поступившими в Сирию российскими зенитными ракетными системами С-300 будут управлять иранские специалисты.

"Данное сообщение – не более чем вброс, элемент информационной войны против России. Это попытка оболгать РФ. Поставленные в Сирию С-300 будут укомплектованы сирийскими боевыми расчетами, которые после завершения их подготовки приступят к эксплуатации боевых систем", – сказал И.Коротченко.

По его мнению, если Израиль и США захотят воспользоваться данной фальшивкой для того, чтобы нанести массированный удар по позициям С-300, то это может спровоцировать острейший военно-политический кризис, аналогичный Карибскому, со всеми вытекающими последствиями для инициаторов провокации.

12.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Продукция
С-300
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3 комментария
№1
15.10.2018 10:56
У директора ЦАМТО полномочий заверять в этом не больше чем у Дебки. Можно еще тетю Валю с рынка спросить.

Обученый серфитицированый персонал есть у Ирана.Системы такие же как предполагались для поставки Ирану. Иранские советники вполне могут сидеть за пультом там где им захочется - кто им помешает-то ?Сирийцы чтоль? Русских же там нет.
-2
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№2
15.10.2018 13:01
У Коротченко полномочий заявлять ровно столько сколько у
Цитата, q
израильского портала DEBKAfile и его некоего источника
Цитата, Израильтянин сообщ. №1
Можно еще тетю Валю с рынка спросить.
Вот-вот, поспрашивайте тётю Валю с рынка в Хайфе...
0
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№3
15.10.2018 13:30
Так спросил , она картинку прислала:
«Уже сгораю от нетерпения узнать , что он мне подарит когда я завалю им еще самолет»

-2
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