Утверждения о том, что ЗРС С-300 в Сирии якобы будут управлять иранские военные, являются информационным вбросом
ЦАМТО, 12 октября. Утверждения о том, что поставленными в Сирию комплексами С-300 якобы будут управлять иранские военные специалисты, являются вбросом и элементом информационной войны.
Об этом "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее израильский портал DEBKAfile со ссылкой на некий источник сообщил, что поступившими в Сирию российскими зенитными ракетными системами С-300 будут управлять иранские специалисты.
"Данное сообщение – не более чем вброс, элемент информационной войны против России. Это попытка оболгать РФ. Поставленные в Сирию С-300 будут укомплектованы сирийскими боевыми расчетами, которые после завершения их подготовки приступят к эксплуатации боевых систем", – сказал И.Коротченко.
По его мнению, если Израиль и США захотят воспользоваться данной фальшивкой для того, чтобы нанести массированный удар по позициям С-300, то это может спровоцировать острейший военно-политический кризис, аналогичный Карибскому, со всеми вытекающими последствиями для инициаторов провокации.
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Обученый серфитицированый персонал есть у Ирана.Системы такие же как предполагались для поставки Ирану. Иранские советники вполне могут сидеть за пультом там где им захочется - кто им помешает-то ?Сирийцы чтоль? Русских же там нет.
израильского портала DEBKAfile и его некоего источника
Можно еще тетю Валю с рынка спросить.Вот-вот, поспрашивайте тётю Валю с рынка в Хайфе...