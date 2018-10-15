Санкт-Петербургское предприятие "Пелла" передало в состав ВМФ России два новейших патрульных катера "Раптор"

ЦАМТО, 12 октября. На протяжении сентября-октября в состав ВМФ России приняты 2 новейших патрульных катера "Раптор", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

На сегодняшний день эти катера стали завершающими поставками в серии из 14 ед. согласно контракту с Минобороны РФ.

Все они распределены и вошли в состав Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Серийное строительство этих катеров для флотов ВМФ будет продолжено и в перспективе.

Патрульные катера "Раптор" предназначены для несения патрульной службы в морских районах. Они отличаются высокой маневренностью и эффективным для своего класса вооружением. Катера могут использоваться для выполнения широкого спектра задач, в том числе это доставка на место проведения операции группы военнослужащих (не менее 20 человек) с обеспечением максимально возможной оперативности, несение патрульной службы в назначенных районах морских акваторий, перехват и задержание малых целей, участие в поисково-спасательных операциях в районах несения дежурства.

Район плавания катера "Раптор" – прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и темное время суток с удалением от пункта базирования до 100 миль.

Длина катера составляет 16,9 м, ширина – 4,1 м, осадка – 0,9 м, экипаж – 3 человека. Катер развивает скорость до 50 узлов.

Броневая защита – бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости, иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм.

Вооружение – дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ), калибр – 14,5 мм, дальность обнаружения цели – 3000 м, прицельная дальность стрельбы – 2000 м; 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.