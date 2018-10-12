"От С-400 не откажемся": как Индия ответила США

Индия ответила на угрозы США из-за покупки российских С-400

Индия не будет отказываться от покупки у России ЗРК С-400, несмотря на возможность введения Вашингтоном санкций. Соответствующие угрозы в адрес Нью-Дели ранее озвучивал американский президент Дональд Трамп. В России считают, что подобная политика в первую очередь наносит ущерб самим США, а не Индии или России.

Индия понимает риск введения против нее санкций США за покупку у России зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400, но от сотрудничества с Москвой отказываться не будет, заявил источник в военно-промышленном секторе страны, знакомый с позицией индийских властей.

"Да, безусловно", - так он ответил на вопрос о том, осознает ли Нью-Дели риск введения Вашингтоном ограничительных мер в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции"), передает РИА \"Новости\".

До этого аналогичную позицию озвучивал глава штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават. По его словам, в Нью-Дели осознают риски введения против нее санкций США из-за покупки российского оружия, но не боятся этого. Он отметил, что Индия "ведет независимую политику". По его словам,

хоть Нью-Дели и поддерживает контакты с Вашингтоном из-за необходимости в технологиях, но не станет отменять свои решения из-за страха санкций.

Генерал добавил, что Индия готова и дальше вести дела с Россией, и приобретать не только различные оборонные системы, но и ударные вертолеты КБ "Камов".

"Русские заинтересованы в сотрудничестве с вооруженными силами Индии, потому что они понимают - мы сильная армия, способная настаивать на том, что считаем для себя правильным, исходя из нашего стратегического видения", - заявил индийский военачальник.

Накануне президент США Дональд Трамп пообещал дать ответ на данную российско-индийскую сделку.

"Индия узнает. Вы увидите, раньше, чем вы думаете", - сказал глава Белого дома.

Реагируя на это заявление, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что это "для Штатов стало серьезным сигналом": столь крупное государство, как Индия, приняло решение потратить огромные деньги на покупку российского вооружения.

"Это свидетельствует о том, что "российское вооружение пользуется гораздо большим спросом и доверием, нежели американское",

- сказал парламентарий, выразив недоумение также и тем, какие ограничительные меры может предъявить Трамп Индии.

"Ранее Индия полностью перестала покупать товары Великобритании, вытеснив англичан и получив независимость. Индию пугать какими-то экономическими санкциями - полный бред", - цитирует Шерина ФАН.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Индия - не банановая республика, а страна с миллиардным населением, развитая в техническом и научном плане.

"Так что Штаты не смогут нанести ей какой-то серьезный ущерб. Такими заявлениями господин Трамп наносит вред собственной стране, ведь угроз много, а на деле получается пшик. США будет сложно найти поддержку в подобных действиях", - подытожил сенатор.

Контракт на поставку Индии ЗРК С-400В был заключен в пятницу 5 октября в ходе визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели. Сумма контракта превышает $5 млрд.

Согласно условиям договора, Индия приобретет пять полков зенитно-ракетного комплекса, разработанного для отражения воздушных целей противника. Дели является одним из основных покупателей российского оружия, но этот контракт для Москвы имеет не только военное, но и политическое значение.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал о давлении, которое оказывается на Индию из-за приобретения у России С-400.

"Индия не исключение, на них тоже сильно давят и, конечно же, будет все зависеть от того, насколько наши коллеги готовы выдерживать этот прессинг", - сказал глава ведомства.

Сославшись на "опыт и переговоры" чиновник выразил уверенность в том, что Индия ведет "достаточно независимую" национальную политику в вопросе принятия решений о приобретении военно-технической продукции у других стран.

При этом не только США, но и другие государства выражают обеспокоенность заключением договоренностей между Россией и Индией.

Например, министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чоудхури заявил, что правительство страны обеспокоено этой покупкой Индии. По его словам, Нью-Дели якобы наращивает силы для противостояния с Исламабадом. Он также добавил, что пакистанская сторона готова к диалогу с Индией.

"Триумф" (С-400) - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Весной 2007 года постановлением правительства России система "Триумф" была принята на вооружение. "Триумф" - наименование экспортной версии, передает НСН.

По мнению западных аналитиков, С-400, наряду с такими системами, как ОТРК "Искандер" и береговыми противокорабельными комплексами класса "Бастион", играет ключевую роль в новой концепции ВС России, известной на Западе как "Зона запрета доступа". Она заключается в том, что войска НАТО не могут находиться и передвигаться в радиусе действия систем запретной зоны A2/AD без риска нанесения им неприемлемого ущерба.

Рафаэль Фахрутдинов