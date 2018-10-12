Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с Байконура

Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в 17:44 мск

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), передает корреспондент ТАСС с наблюдательного пункта космодрома.

Пуск ракеты-носителя выполнен в 11:40 мск.

На борту корабля, который отправился к Международной космической станции (МКС), находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн.

Автономный полет "Союза" пройдет по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 17:44 мск.

Космонавты проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов. В середине ноября Овчинину и находящемуся на станции космонавту Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос для определения причин появления дыры в "Союзе МС-09", из-за которой на МКС произошла утечка воздуха. Для этого они разберут часть обшивки корабля.