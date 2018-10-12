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12.10.2018
ТАСС

Ракета "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с Байконура

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Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10"
Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-10".
Источник: © REUTERS/Shamil Zhumatov

Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в 17:44 мск

БАЙКОНУР /Казахстан/, 11 октября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), передает корреспондент ТАСС с наблюдательного пункта космодрома.

Пуск ракеты-носителя выполнен в 11:40 мск.

На борту корабля, который отправился к Международной космической станции (МКС), находятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

За запуском наблюдали главы Роскосмоса и NASA Дмитрий Рогозин и Джим Брайденстайн.

Автономный полет "Союза" пройдет по шестичасовой схеме. Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти в этот же день в 17:44 мск.

Космонавты проведут на орбите 187 суток. По российской программе запланировано 56 экспериментов. В середине ноября Овчинину и находящемуся на станции космонавту Сергею Прокопьеву предстоит выйти в открытый космос для определения причин появления дыры в "Союзе МС-09", из-за которой на МКС произошла утечка воздуха. Для этого они разберут часть обшивки корабля.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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