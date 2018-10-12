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12.10.2018
Военное обозрение

Американские F-15 и израильские лётчики "прощупали" возможности С-300 на Украине

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ЗРК C-300
ЗРК C-300.
Источник: gazeta.ru

Прояснилась основная цель переброски американских F-15 на территорию Украины. Речь идёт о переброске самолётов для участия в маневрах, сценарий которых оставался туманным. Теперь становится известно, что американские истребители задействовались в ходе маневров "Чистое небо-2018" по определению угроз, исходящих со стороны зенитного ракетного комплекса С-300 и других ЗРК советской разработки, входящих в единую систему ПВО Украины.

Обращает на себя внимание тот факт, что такого рода информация появилась во вьетнамских СМИ. В частности, данные об использовании F-15C Eagle представляет на своих страницах информационная служба SOHA (Вьетнам). При этом утверждается, что на Украину перебрасывались 18 таких американских истребителей, хотя Минобороны Украины изначально сообщало о переброске только одного F-15 и ещё одного самолёта (транспортника) С-130.

Из ролика видно, что речь точно не об одном F-15.

Та же информационная служба утверждает, что Украину посещала делегация израильских военнослужащих из состава ВВС, которая "подробно изучила возможности С-300 применительно к самолётам американского производства".

Из материала:

Анализ работы С-300 убедил израильских лётчиков в неуязвимости самолётов F-35, которые стоят на вооружении ВВС Израиля.

Ранее в СМИ появлялись заметки о том, что США якобы передали Израилю дополнительно несколько истребителей 5-го поколения F-35 после поставок ЗРК С-300 в Сирию.

В Израиле публикацию во вьетнамском информационном агентстве официально не комментируют.

11.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Вьетнам
Израиль
Сирия
США
Украина
Продукция
C-130
F-15
F-35
Небо РЛК
С-300
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