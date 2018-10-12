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12.10.2018
Военное обозрение

Испытания ОТРК "Гром". На Украине потребовали "жахнуть по Москве"

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Украинское КБ "Южное" на проходящей выставке вооружений "Оружие и безопасность 2018" продемонстрировало ролики с полевых испытаний ОТРК "Гром". Точнее, на роликах показано как испытания проходила не столько сам ракетный комплекс, сколько шасси, которое было разработано Харьковским конструкторским бюро им.Морозова. Напомним, что первые фото шасси оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром" на Украине были продемонстрированы в мае прошлого года. Тогда же сообщалось, что осуществляется "доводка ракеты до требуемых параметров".

На кадрах представлен также сбор конструкторского макета ракеты ОТРК "Гром" с ранее заявленным радиусом поражения цели до 500 км.

КБ "Южное"

О том, осуществлена ли так называемая "доводка" ракеты, не сообщается. Обращают на себя на данный момент немногочисленные комментарии к ролику, опубликованному на канале Украинского военного портала. Большинство украинских комментаторов требуют "жахнуть по Москве".

Тот самый ролик с демонстрацией движения (ходовых испытаний) шасси ОТРК "Гром" и боевым развёртыванием комплекса:

Представлены и фотографии из цехов КБ "Южное" с демонстрацией ракеты ОТРК "Гром".

КБ "Южное"

После демонстрации выяснилось, что заявленная дальность поражения цели ракетой гром составляет не 500 км, а 280 км. По крайней мере, именно такие характеристики ракеты представили разработчики, что огорчило всех грезящих ракетным ударом по Москве. Отмечено, что проектируемый боевой блок одноступенчатой баллистической ракеты имеет массу 480 кг. При этом рассматривается кассетный вариант БЧ.

Из презентационного материала:

Бортовая система управления ракеты инерциальная, комплектуется системами навигации и наведения различного типа (радиолокационными, оптико-электронными)

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Украина
Продукция
3М-25 Метеорит
Компании
КБ "Южное"
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