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12.10.2018
Военное обозрение

Россия и Индия опять не договорились. Аренды ещё одной АПЛ не будет?

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Индия не смогла договориться с Россией о приобретении в аренду второй атомной многоцелевой подводной лодки проекта 971, переговоры зашли в тупик. Причиной этого объявлено не совпадение взглядов сторон на вопрос цены аренды субмарины, передает блог bmpd со ссылкой на индийское издание "India Today".

http://blogs.plymouth.ac.uk/dcss

Как пишет издание, именно вопрос цены аренды субмарины стал основной помехой подписания соответствующего соглашения. Последний раунд переговоров, прошедший 24-28 сентября в Нью-Дели, так же не принес положительных известий для индийской стороны. По имеющейся информации, российская сторона требовала более 2,5 млрд долл. за ремонт и модернизацию подводной лодки в течение пяти лет.

Необходимо напомнить, что в настоящее время в индийских ВМС несет службу российская атомная подводная лодка К-152 "Нерпа", взятая Индией в аренду и имеющая индийское название S72 Chakra. Срок аренды субмарины, переданной индийской стороне в 2011 году, заканчивается в 2022 и поэтому Индия решила договориться об аренде второй российской подлодки проекта 971, уже присвоив ей условное наименование Chakra-3, но Россия, получившая около 1 млрд долл. за модернизацию и аренду первой субмарины, за вторую запросила вдвое больше.

В индийских ВМС российские атомные субмарины используются для подготовки экипажей индийских подводников к службе на отечественных атомных субмаринах, ввод в строй которых начался в 2016 году.

11.10.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
К-152 Нерпа
Проекты
971 Щука-Б
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