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12.10.2018
Военное обозрение

Авария при старте "Союза МС-10" к МКС. Экипаж жив

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Во время старта ракеты "Союз МС-10" к Международной космической станции (МКС) произошла авария носителя. Об этом объявил диктор по телетрансляции, которая велась на сайте "Роскосмоса".

https://ru.depositphotos.com/

На борту стартовавшего с "Байконура" "Союза МС-10" находились два члена экипажа - российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. По предварительным данным, авария ракеты-носителя произошла после отделения первой ступени. Как сообщил источник, произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Авария произошла на 119-й секунде при отделении боковых блоков первой ступени от центрального блока второй ступени. После срабатывания аварийного маяка корабль разделился на отсеки и выпустил парашют.

Как сообщается, экипаж смог совершить аварийную посадку на территории Казахстана, после чего вышел на связь. На место приземления в срочном порядке выдвинулись спасатели.

Запуск был посвящен столетию Завода экспериментального машиностроения (ЗЭМ) ракетно-космической корпорации "Энергия", на котором изготавливают "Союзы".

11.10.2018
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Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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