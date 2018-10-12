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12.10.2018
Военное обозрение

Армейскую ПВО "нацелят" на баллистические ракеты

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Минобороны включило в программу подготовки ПВО сухопутных войск упражнения по противодействию баллистическим ракетам, сообщают Известия.

Минобороны РФ

Подобные учения теперь начнут проводить во всех военных округах. На вооружении войск имеются несколько видов ЗРК, которые способны бороться со сложными баллистическими целями. В первую очередь это самоходный комплекс С-300В4, оснащаемый тяжелой ракетой с радиусом поражения до 400 км, и легкой – до 150 км.

ЗРК "Бук" способен уничтожать цели на расстоянии до 100 км. Комплекс "Тор" может поражать ракеты на дистанции до 30 км. Однако оба этих ЗРК могут бороться только с целями, летящими на относительно небольших скоростях. Вместе с тем, их максимально эффективное применение во многом зависит от профессиональности расчетов.

По словам бывшего начальника Зенитно-ракетных войск РФ Александра Горькова, Минобороны старается рационально использовать все сегменты ПВО – сегодня система подготовки сил ПВО перестраивается с учетом новых угроз.

Он отметил, что для выполнения указанных выше задач наиболее эффективно использовать С-300В, вместе с тем способны сбивать этот тип целей "Буки" и "Торы". Учебные задачи будут отрабатываться совместно с подразделениями ПВО-ПРО воздушно-космических сил. Это значит, что ПВО сухопутных войск планируют задействовать при создании нестратегической системы ПРО как для проведения боевых операций, так и для защиты важных объектов – промышленно-экономических районов, административных центров и т.п.

11.10.2018
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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Военные учения
Тор ЗРК
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