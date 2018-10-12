Источник: к аварии "Союза-ФГ", предварительно, привело разрушение второй ступени

По словам собеседника агентства, "пока специалисты не знают, что привело к разрушению ступени после 160 секунды полета"

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Авария ракеты-носителя "Союз-ФГ" после старта с Байконура, по предварительным данным, произошла из-за разрушения ее второй ступени. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник на космодроме Байконур.

"После предварительного анализа телеметрии известно, что авария произошла в результате разрушения второй ступени ракеты-носителя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "пока специалисты не знают, что привело к разрушению ступени после 160 секунды полета".

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" в четверг стартовала с первой стартовой площадки Байконура ("Гагаринский старт"), пуск был выполнен в 11:40 мск. На борту корабля, направлявшегося к Международной космической станции (МКС), находились космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин (командир "Союза МС-10") и астронавт NASA Ник Хейг.

Во время запуска ракеты "Союз" произошла авария носителя, после чего экипаж перешел в режим баллистического спуска. "Союз МС-10" после аварии ракеты "Союз-ФГ" сел в степи Казахстана. В пресс-службе Центрального военного округа сообщили об эвакуации экипажа из спасательной капсулы, состояние космонавтов оценивается как удовлетворительное.