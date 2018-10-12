Армянские и российские военные в ходе учений уничтожили условного противника в горах

В совместных маневрах принимают участие более 1 тыс. военнослужащих

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Армении и РФ в ходе совместных батальонных тактических учений уничтожили условного противника на горном полигоне Алагяз. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"Объединенная тактическая группа военнослужащих Армении и России выполнила задачу по уничтожению прорвавшего оборону наших войск условного противника в условиях высокогорья", - сказал Астафьев.

В ходе учений поддержку мотострелковым и танковым подразделениям оказали экипажи фронтовой и армейской авиации и приданные артиллерийские дивизионы Южного военного округа.

Астафьев напомнил, что стартовавшие 1 октября совместные учения российских и армянских войск, активный этап которых начался 8 октября, проходят под общим командованием командующего объединенной группировкой войск (сил) генерал-майора Тиграна Парваняна. В учениях принимают участие более 1 тыс. военнослужащих двух стран, задействовано около 200 единиц специальной военной техники.