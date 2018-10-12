Войти
12.10.2018
ТАСС

Соглашение о поставках Индии четырех фрегатов могут подписать до конца года

552
0
0
Фрегат "Адмирал Макаров" проекта 11356
Прибытие фрегата "Адмирал Макаров" проекта 11356 к месту постоянного базирования в Севастополь, 05.10.2018.
Источник: forum.sevastopol.info

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что остаются детали, требующие уточнения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия и Индия могут до конца 2018 года заключить соглашение о поставках индийским ВМС четырех российских фрегатов. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил агентству ТАСС.

"Подпишем в ближайшее время. Надеюсь, что до конца года", - сказал Борисов.

Отвечая на вопрос, почему не удалось подписать соглашение в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию в начале октября, вице-премьер пояснил, что "еще есть детали, которые требуют уточнения с индийской и российской стороны".

Ранее индийские СМИ сообщали, что правительство Индии намерено подписать соглашение о приобретении у России четырех фрегатов проекта 11356 для ВМС страны. Они предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельной группы.

11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
1135 Буревестник
Похожие новости
17.09.2018
Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
19.01.2015
Лукавые цифры и двойная бухгалтерия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 16:08
  • 7620
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.10 16:04
  • 3
Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика
  • 12.10 15:28
  • 1
Лейтенантов обучат по-быстрому
  • 12.10 15:20
  • 3
Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
  • 12.10 15:18
  • 6
La Tribune (Франция): Путин проигрывает битву за рубль
  • 12.10 15:14
  • 1
Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне
  • 12.10 15:01
  • 5
National Interest (США): По мнению России, американские истребители и бомбардировщики-невидимки — это "бумажная фикция"
  • 12.10 14:25
  • 2
Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России
  • 12.10 14:03
  • 1
"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии
  • 12.10 13:38
  • 4
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 12.10 12:25
  • 2
"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"
  • 12.10 12:12
  • 1
"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета
  • 12.10 11:41
  • 176
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 12.10 11:12
  • 4
155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно
  • 12.10 10:24
  • 1
ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет