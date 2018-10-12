Соглашение о поставках Индии четырех фрегатов могут подписать до конца года

Вице-премьер Юрий Борисов отметил, что остаются детали, требующие уточнения

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Россия и Индия могут до конца 2018 года заключить соглашение о поставках индийским ВМС четырех российских фрегатов. Об этом вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил агентству ТАСС.

"Подпишем в ближайшее время. Надеюсь, что до конца года", - сказал Борисов.

Отвечая на вопрос, почему не удалось подписать соглашение в рамках визита президента России Владимира Путина в Индию в начале октября, вице-премьер пояснил, что "еще есть детали, которые требуют уточнения с индийской и российской стороны".

Ранее индийские СМИ сообщали, что правительство Индии намерено подписать соглашение о приобретении у России четырех фрегатов проекта 11356 для ВМС страны. Они предназначены для нанесения ударов по надводным кораблям и подводным лодкам противника как в ближней, так и в океанской зонах, борьбы с воздушными целями как самостоятельно, так и в составе корабельной группы.