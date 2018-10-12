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12.10.2018
ЦАМТО

Первый самолет ВТА C-295W для ВВС ОАЭ начал летные испытания

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Самолет С-295
Транспортный самолет С-295.
Источник: Jumbero/flickr/CC-BY-SA 2.0

ЦАМТО, 11 октября. На сайте Jetphotos.com выложено фото первого проходящего летные испытания на аэродроме предприятия Airbus Defence and Space в Севилье военно-транспортного самолета C-295W, предназначенного для ВВС ОАЭ.

Как уже сообщал ЦАМТО, компания Airbus Defence and Space объявила о заключении в ходе выставки Dubai Airshow-2017 с командованием ВВС и ПВО ОАЭ контракта на поставку пяти самолетов ВТА C-295W.

Новые самолеты C-295W войдут в состав ВВС ОАЭ и заменят состоящие на вооружении CN-235. Поставку планируется начать в четвертом квартале 2018 года. Стоимость продажи пока не раскрывалась.

Самолет С-295W предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина рассчитана на перевозку до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом.

11.10.2018
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Страны
ОАЭ
Продукция
C-295 CASA
CN-235
Компании
Airbus
Проекты
Медицина
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