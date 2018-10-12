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12.10.2018
ЦАМТО

Рособоронэкспорт создает 20 инфраструктурных объектов за рубежом

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник: Ростех

ЦАМТО, 11 октября. В главном здании входящего в Госкорпорацию Ростех АО "Рособоронэкспорт" прошло собрание ветеранов РОО "Ветераны ВТС" по случаю 50-летия Главного технического управления Государственного комитета СССР по внешнеэкономическим связям (ГТУ ГКЭС).

В мероприятии приняли участие руководство Рособоронэкспорта и работники компании.

ГТУ ГКЭС было образовано в 1968 году с целью объединения усилий по оказанию технического содействия иностранным партнерам в создании объектов специального назначения – одного из основных видов деятельности в рамках военно-технического сотрудничества СССР с иностранными государствами.

"Сегодня Рособоронэкспорт продолжает славные традиции, заложенные в ГТУ, и нам есть чем по праву гордиться. С 2001 по 2018 год по линии компании в 4 странах мира реализовано 11 крупных инфраструктурных проектов для всех видов вооруженных сил. В настоящее время более чем в 10 странах идет работа по созданию еще 20 специальных объектов", – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

С участием специалистов ГТУ были оказана помощь в становлении и развитии военной промышленности в Китае, Индии, на Кубе и во Вьетнаме, сформирована оборонная инфраструктура в большинстве стран Ближнего Востока и Северной Африки. Всего было создано и дооборудовано свыше 1,5 тыс. объектов по производству и ремонту поставленного вооружения и военной техники более чем в 40 странах мира.

Наиболее крупные объекты, построенные при содействии сотрудников ГТУ: комплекс заводов по производству самолетов типа "МиГ" и двигателей для них в Индии, заводы по производству стрелкового вооружения на Кубе и в Ливии, предприятие по производству бронетехники в Индии, завод по производству стрелкового вооружения и боеприпасов в Сирии.

Для работ по организации создания объектов за рубежом были привлечены свыше тысячи предприятий Советского Союза, поставлены десятки тысяч единиц оборудования и около 5 миллионов единиц технологической оснастки.

В 1992 году ГТУ ГКЭС было реорганизовано в ГВК "Спецвнештехника", которая в 1993 году вошла в созданную государственную компанию по экспорту и импорту вооружений и военной техники "Росвооружение". В 2000 году государственная компания вошла в состав Рособоронэкспорта.

Как отметил А.Михеев, "традиции ГТУ ГКЭС до настоящего времени живы, в том числе за счет их представителей, находящихся в строю. Сегодня в Рособоронэкспорте работает более 150 бывших сотрудников ГТУ, а 220 бывших работников знаменитого главка являются ветеранами-пенсионерами Рособоронэкспорта", – цитирует АвиаПорт.Ru пресс-релиз АО "Рособоронэкспорт".

11.10.2018
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Вьетнам
Индия
Китай
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