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12.10.2018
ЦАМТО

В Чили 12 октября будет доставлена вторая партия вертолетов S-70i "Блэк Хок"

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S-70i
Вертолет S-70i на выставке International Defence Industry.
Источник: flightglobal.com

ЦАМТО, 11 октября. Три новых многоцелевых вертолета S-70i "Блэк Хок Интернэшнл" (MH-60M) 12 октября будут доставлены на авиабазу "Пудауэль" в Сантьяго (Чили) с предприятия польского подразделения Sikorsky – PZL Mielec (Polskie Zaklady Lotnicze Mielec).

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на источник в чилийских ВВС, таким образом, в Чили будут поставлены все 6 вертолетов, заказанных в 2016 году.

Как сообщал ЦАМТО, по результатам оценки тендерных предложений, которая длилась несколько лет, в августе 2016 года командование ВВС Чили выбрало многоцелевой "Блэк Хок" победителем конкурса на поставку перспективного среднего транспортного вертолета. В декабре 2016 года с американской компанией Sikorsky был заключен контракт на поставку 6 вертолетов S-70i "Блэк Хок", сборка которых выполняется на предприятии польского подразделения PZL Mielec. Соглашение также включает материальное обеспечение, поставку запасных частей и наземного оборудования, подготовку пилотов и техперсонала, оказание технической помощи. Стоимость соглашения не раскрывалась, но сообщалось, что она может составить 180 млн. долл. Первые три вертолеты были переданы ВВС Чили 13 июля на предприятии PZL Mielec в Польше и доставлены в Чили 22 июля.

Официальная церемония принятия первых трех машин на вооружение состоялась 30 августа на авиабазе "Пудауэль". Присутствующим были представлены три вертолета S-70i. Один из них, H-05, был показан в базовой конфигурации (без ИК системы переднего обзора FLIR и фильтров для применения в пустыне). H-04 был оборудован системой размещения вооружения на наружной подвеске (ESSS) и системой фильтрации для защиты от песка (IBF). H-03 демонстрировался с ИК системой переднего обзора FLIR, внутренними топливными баками и системой быстрой высадки по тросам (FRIES – Fast Rope Insertion Extraction System). Все вертолеты оснащены метео-РЛС Honeywell Primus 701A, креплениями для установки систем самообороны и пулеметов.

Что касается покупки трех дополнительных вертолетов, то 30 августа министр обороны Чили заявил, что контракт предусматривает такую возможность.

Поставленные вертолеты будут применяться для перевозки войск и грузов, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, поддержки специальных операций, а также выполнения гражданских задач, включая оказание гуманитарной помощи и помощи потерпевшим в стихийных бедствиях. Предполагается, что в основном S-70i будут применяться в центральной части страны, а при необходимости транспортироваться самолетами C-130 "Геркулес" в отдаленные районы. Не исключено, что машины этого типа будут выбраны и для замены UH-1H, срок эксплуатации которых истекает.

11.10.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Польша
США
Чили
Продукция
C-130
UH-1 Iroquois
Компании
Sikorsky Aircraft
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