Путин назвал борьбу с терроризмом одним из безусловных приоритетов России

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Безусловным приоритетом политики России остается борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, где террористам нанесен сокрушительный удар, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно же, в числе наших безусловных приоритетов - бескомпромиссная борьба с международным терроризмом. Именно такие принципиальные подходы лежат в основе действий России по урегулированию острых региональных конфликтов - в том числе сирийского кризиса. Сирии при нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу, сохранить государственность страны", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам.

Он отметил, что на основе прошедшего в Сочи Конгресса национального сирийского диалога и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН "созданы предпосылки для активизации мирных переговоров".

"Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета", - подчеркнул глава государства.