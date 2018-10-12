Войти
12.10.2018
РИА Новости

Путин назвал борьбу с терроризмом одним из безусловных приоритетов России

510
0
0
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Безусловным приоритетом политики России остается борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, где террористам нанесен сокрушительный удар, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Конечно же, в числе наших безусловных приоритетов - бескомпромиссная борьба с международным терроризмом. Именно такие принципиальные подходы лежат в основе действий России по урегулированию острых региональных конфликтов - в том числе сирийского кризиса. Сирии при нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу, сохранить государственность страны", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам.

Он отметил, что на основе прошедшего в Сочи Конгресса национального сирийского диалога и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН "созданы предпосылки для активизации мирных переговоров".

"Вместе с партнерами по астанинскому формату энергично работаем над формированием межсирийского конституционного комитета", - подчеркнул глава государства.


11.10.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ООН
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
08.11.2016
Использование Россией военной силы в качестве внешнеполитического инструмента: есть ли логика?
18.03.2016
Путин рассказал, что операция в Сирии обошлась России примерно в 33 млрд рублей
07.10.2015
"Никакого бартера по Украине и Сирии. Путин не должен применять силу"
15.09.2015
Новая война Путина ("Die Zeit", Германия)
23.06.2015
Иранская отзывчивость
21.04.2015
ПВО из России идет нарасхват
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 12.10 16:08
  • 7620
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 12.10 16:04
  • 3
Появилось первое фото китайского стелс-бомбардировщика
  • 12.10 15:28
  • 1
Лейтенантов обучат по-быстрому
  • 12.10 15:20
  • 3
Грузинский "Скорпион" готов взлететь, да двигателей нет
  • 12.10 15:18
  • 6
La Tribune (Франция): Путин проигрывает битву за рубль
  • 12.10 15:14
  • 1
Как выглядит быстроходный ракетный катер для ВМС Украины. Снова в картоне
  • 12.10 15:01
  • 5
National Interest (США): По мнению России, американские истребители и бомбардировщики-невидимки — это "бумажная фикция"
  • 12.10 14:25
  • 2
Госдеп: Мы договор СНВ-3 выполняем, ждём того же от России
  • 12.10 14:03
  • 1
"Отвергаем демарши": Россия не приняла протестов Японии
  • 12.10 13:38
  • 4
"Зенитная пехота" нацелилась на баллистические ракеты
  • 12.10 12:25
  • 2
"Заколбасило": чем для России обернется авария "Союза"
  • 12.10 12:12
  • 1
"Дефиант" станет основой будущего боевого вертолета
  • 12.10 11:41
  • 176
Великобритания в ответ на "агрессию России" испытала аналог "Панцирь-С1"
  • 12.10 11:12
  • 4
155 мм снаряд на 130 км? Это вполне возможно
  • 12.10 10:24
  • 1
ЦАГИ разрабатывает перспективный тяжелый транспортный самолет