Путин назвал борьбу с терроризмом одним из безусловных приоритетов России
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Безусловным приоритетом политики России остается борьба с терроризмом, в том числе в Сирии, где террористам нанесен сокрушительный удар, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно же, в числе наших безусловных приоритетов - бескомпромиссная борьба с международным терроризмом. Именно такие принципиальные подходы лежат в основе действий России по урегулированию острых региональных конфликтов - в том числе сирийского кризиса. Сирии при нашей решающей роли удалось нанести сокрушительный удар по террористическому интернационалу, сохранить государственность страны", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послам.
Он отметил, что на основе прошедшего в Сочи Конгресса национального сирийского диалога и резолюции 2254 Совета Безопасности ООН "созданы предпосылки для активизации мирных переговоров".
Путин на вручении верительных грамот говорил о мировых проблемах. Но думал явно о космических pic.twitter.com/d00ykwA9mc
— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 октября 2018 г.
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