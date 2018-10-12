Российские мотострелки и военные из Армении уничтожили "противника" в горах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 окт - РИА Новости. Батальонная тактическая группа мотострелкового соединения, дислоцированного в Армении, совместно с подразделениями Вооруженных сил Армении уничтожила условного противника в горах республики в рамках проведения двустороннего батальонного тактического учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"По замыслу учения, боевое противостояние происходит между войсками "южных" и "северных"", - сказал он.

На первом этапе "южные" в ходе ведения рейдовых действий прорвали передний край обороны "северных" и захватили район условного противника на полигоне Алагяз, осуществив выход разведывательных групп ночью, заняли позиции на выгодных высотах. По результатам отработки практических действий и целесообразности принятия решений в "бою", "успех" предоставлен подразделениям "южных".

На втором этапе учений, при ведении оборонительных действий и удержании выгодных высот, инициатива была отдана подразделениям "северных", действующим совместно с подразделениями ВС Армении в уничтожении условного противника.

В ходе учений поддержку мотострелковым и танковым подразделениям осуществляли экипажи фронтовой и армейской авиации, а также приданные артиллерийские подразделения соединения ЮВО. Разведка местности и видеофиксация поражения мишеней, имитирующих условного противника на полигоне, осуществлялась расчетами беспилотных летательных аппаратов военной базы ЮВО.

Главной задачей при проведении учения стало развитие навыков тактического маневрирования, межвидового взаимодействия, инициативы и умения командиров принимать нестандартные решения. Особое внимание при оценке действий подразделений и их командиров уделялось результатам применения боевого опыта современных вооруженных конфликтов, включая сирийский.

Совместное учение проводится в период с 1 по 15 октября на межвидовом полигоне минобороны Армении Баграмян под общим командованием командующего объединенной группировкой войск генерал-майора Тиграна Парваняна.

В учении задействовано более одной тысячи военнослужащих и более 200 единиц военной специальной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П и Ми-8МТВ военной базы ЮВО в Закавказье.