Генерал США рассказал, в чём преимущество оружия России и Китая

Некоторые образцы российского оружия, а в некоторых случаях и китайского, превосходят американские аналоги по дальнобойности. Об этом заявил глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей, пишет издание Business Insider.

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Согласно заявлению генерала, особенно российские и китайские оружейники "отличились" в создании ракет "воздух-воздух", с помощью которых могут успешно бороться с самолетами четвертого поколения, которые поддерживают в бою самолеты пятого поколения F-35. Кроме этого, американский генерал упомянул российскую артиллерию, которая также имеет превосходство над американской по дальности стрельбы.

Мюррей отмечает, что добившись значительных успехов в превосходстве своего оружия, Москва "подает Вашингтону тревожный сигнал". На фоне этих успехов США в своей новой стратегии национальной обороны уделят больше внимания противостоянию с другими державами вместо концентрации сил на борьбе "с повстанцами".

Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты приняли решение провести модернизацию буксируемой гаубицы M109, чтобы достичь большей дальности стрельбы и сравниться по этому показателю с российскими аналогами.