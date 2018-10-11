Глава NASA заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией в реализации проекта окололунной станции

Москва. 10 октября. ИНТЕРФАКС - Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) готово работать над проектом окололунной орбитальной станции (Lunar Orbital platform) совместно с Россией на приемлемом для нее уровне.

Как заявил глава NASA Джим Брайденстайн в эксклюзивном интервью "Интерфаксу", текст которого также будет опубликован в газете "Коммерсантъ", NASA работает совместно с Россией "по любому вопросу, представляющем для нее интерес в этом сотрудничестве".

"И, конечно, мы заинтересованы в их участии на том уровне, на котором она сама захочет участвовать. Мы, действительно, хотим, чтобы это было подлинное международное сотрудничество, так что, да, если Россия заинтересована в большем, то и мы тоже заинтересованы в этом", - сказал глава NASA.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия не закрыла двери для сотрудничества с США по программе Lunar Orbital platform. "Мы двери не закрывали никогда. Мы просто говорили, что де-факто не можем участвовать как "пристяжные", - сказал Д.Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в участии в международных проектах в космосе, в том числе на окололунной орбите, но лишь на взаимовыгодных началах. "Если делать международную космическую программу перспективную по работе в дальнем космосе, она должна быть взаимовыгодна", - сказал Д.Рогозин.

Лунная орбитальная платформа-шлюз - программа НАСА по созданию международной обитаемой окололунной станции, предназначенной на первом этапе для изучения Луны и дальнего космоса, а в дальнейшем в качестве станции пересадки для космонавтов, направляющихся на Марс и обратно.

Текущая идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции, которая будет вращаться вокруг Луны. Предполагается, что на станции во время экспедиции смогут работать четыре человека на срок от 30 до 60-90 дней. Планируется, что пилотируемые полёты к станции с использованием ракеты-носителя SLS первоначально будут проводиться раз в год.

Директор Госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалёв рассматривал эту инициативу США как новую международную и как продолжение программы МКС и полагал, что она будет основана на тех же принципах партнерства и равенства участников.