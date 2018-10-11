Войти
11.10.2018
ТАСС

Подводная лодка "Дмитров" выполнила торпедные стрельбы на учениях в Балтийском море

684
0
+1
Дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров"
Дизель-электрическая подводная лодка "Дмитров".
Источник: Анатолий Медведь/ТАСС

Официальный представитель флота сообщил, что экипаж успешно завершил учебную задачу

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Экипаж дизель-электрической подводной лодки Балтийского флота "Дмитров" в ходе учений выполнил практические торпедные стрельбы из подводного положения по надводным целям, сообщил журналистам во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

"На плановом учении в Балтийском море перед экипажем субмарины была поставлена задача скрытно выйти в район нахождения отряда боевых кораблей условного противника, которые обозначали корветы "Стойкий" и "Сообразительный", а также малый противолодочный корабль "Кабардино-Балкария" и нанести торпедный удар", - рассказал он.

По словам Мартова, подводники успешно выполнили учебную задачу. Используя гидрологию моря, подлодка "Дмитров" скрытно подошла к отряду кораблей условного противника и произвела торпедную атаку. Средства объективного контроля показали, что выпушенные торпеды точно поразили заданные цели.

Подводные лодки проекта 877, к которым относится "Дмитров", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств лодок этого типа - низкий уровень шумности.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-806 "Дмитров" проекта 877ЭКМ после прохождения ремонта и модернизации на Кронштадском морском заводе в 2017 году возвратилась в состав подводных сил ВМФ. Субмарина развивает скорость в надводном положении 10 узлов, в подводном 17 узлов. Рабочая глубина погружения 240 м, предельная глубина погружения - 350 м. Автономность плавания составляет 45 суток.

09.10.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Проекты
20380 Корвет-1
877 Палтус
БФ
Военные учения
Похожие новости
25.12.2017
Ждет ли нас новая Цусима
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
23.06.2014
Корвет Балтийского флота «Стерегущий» выполнил боевые стрельбы противолодочным комплексом «Пакет»
17.04.2014
Корвет идет за тенью
18.02.2014
В Балтийском море прошла учебная дуэль между экипажами корвета «Бойкий» и подводной лодки класса «Варшавянка»
25.12.2013
Возвращение в мировой океан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.10 19:19
  • 27
Взлет любого боевого самолета в Европе сразу зафиксируют российские радары
  • 11.10 18:51
  • 3
Из пушки по воробьям, или Тайны боевого дебюта F-35B ВВС США
  • 11.10 18:48
  • 1
Бронемутант: созданный из советских машин БТР "Пловец" показали в Киеве
  • 11.10 18:46
  • 1
Американский генерал: Не пора ли заменить танки более совершенным оружием?
  • 11.10 18:31
  • 10
Эр-Рияд закупает израильский "купол"
  • 11.10 17:32
  • 4
В Сирии должны появиться русские стелсы Су-57 и перехватчики МиГ-31БМ
  • 11.10 17:24
  • 13
Российские разработчики рассказали о проекте «самолета будущего»
  • 11.10 17:11
  • 31
ABC: командир МКС отрицает причастность астронавтов NASA к порче корабля "Союз"
  • 11.10 16:54
  • 33
Борисов оценил перспективы строительства вертолетоносцев
  • 11.10 16:26
  • 12
В России назвали провальное космическое оружие СССР
  • 11.10 16:25
  • 295
Клинцевич анонсировал строительство шести российских авианосцев
  • 11.10 16:02
  • 4
Названа причина аварии "Союза"
  • 11.10 15:47
  • 21
В Петербурге спущен на воду сторожевой корабль "Безупречный"
  • 11.10 14:57
  • 6
ВМФ отказался от ремоторизации "Каракуртов" несмотря на проблемы с поставкой дизелей
  • 11.10 14:25
  • 7616
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков