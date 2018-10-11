Подводная лодка "Дмитров" выполнила торпедные стрельбы на учениях в Балтийском море

Официальный представитель флота сообщил, что экипаж успешно завершил учебную задачу

КАЛИНИНГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Экипаж дизель-электрической подводной лодки Балтийского флота "Дмитров" в ходе учений выполнил практические торпедные стрельбы из подводного положения по надводным целям, сообщил журналистам во вторник официальный представитель флота Роман Мартов.

"На плановом учении в Балтийском море перед экипажем субмарины была поставлена задача скрытно выйти в район нахождения отряда боевых кораблей условного противника, которые обозначали корветы "Стойкий" и "Сообразительный", а также малый противолодочный корабль "Кабардино-Балкария" и нанести торпедный удар", - рассказал он.

По словам Мартова, подводники успешно выполнили учебную задачу. Используя гидрологию моря, подлодка "Дмитров" скрытно подошла к отряду кораблей условного противника и произвела торпедную атаку. Средства объективного контроля показали, что выпушенные торпеды точно поразили заданные цели.

Подводные лодки проекта 877, к которым относится "Дмитров", предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Одно из главных достоинств лодок этого типа - низкий уровень шумности.

Дизель-электрическая подводная лодка Б-806 "Дмитров" проекта 877ЭКМ после прохождения ремонта и модернизации на Кронштадском морском заводе в 2017 году возвратилась в состав подводных сил ВМФ. Субмарина развивает скорость в надводном положении 10 узлов, в подводном 17 узлов. Рабочая глубина погружения 240 м, предельная глубина погружения - 350 м. Автономность плавания составляет 45 суток.