Сенатор Бондарев: РФ должна пресекать использование ее оружейных разработок без разрешения

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности отметил, что в случае хищения технологий нужно будет "реагировать жестко и незамедлительно"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия должна жестко и незамедлительно реагировать на попытки использования ее оружейных разработок без разрешения. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС в среду высказал председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя сообщения о проявляемом американскими военными интересе к производству у себя в стране российских пулеметов ПКМ и НСВ.

Ранее американский журнал National Interest сообщил, что Командование специальных операций ВС США заинтересовалось возможностью производства в стране российского оружия. Пока предложено подумать над возможностью изготовления российских пулемета ПКМ калибра 7,62 мм и крупнокалиберного пулемета НСВ калибра 12,7 мм.

"Ряд стран имеет лицензии на производство данных российских пулеметов, но США в их число не входят. Разумеется, мы должны пресекать попытки использования российских разработок без нашего разрешения. И если американские намерения перейдут из умозрительного в практическое русло, если начнутся какие-то реальные действия по хищению наших технологий, по налаживанию инженерного воссоздания и выпуска наших пулеметов на территории США, тогда нужно будет реагировать жестко и незамедлительно", - считает сенатор.