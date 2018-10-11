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11.10.2018
Военное обозрение

Шойгу: Цели и задачи манёвров "Восток-2018" достигнуты в полном объёме

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Министр обороны России Сергей Шойгу подвел итоги прошедших в сентябре масштабных маневров "Восток-2018". Он отметил, что учения продемонстрировали возросшую полевую, летную и морскую выучку российских Вооруженных сил, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

Минобороны РФ

Глава оборонного ведомства поблагодарил личный состав российской армии "за инициативу, старание и умение принимать нестандартные решения в сложной, динамично меняющейся обстановке" и добавил, что прошедшие маневры показали высокую мобильность и слаженность войск. Опыт учений будет использован при планировании мероприятий учебно-боевой подготовки военнослужащих.

Шойгу отметил, что в ходе маневров соединения и воинские части были переброшены комбинированным способом на расстояние до 7 тыс. километров, а корабли Северного флота совершили переход до 4 тыс. миль к местам проведения учений.

Напомним, что масштабные маневры "Восток-2018" прошли в сентябре на территории Центрального и Восточного военных округов. В маневрах приняли участие около 300 тысяч военнослужащих ЦВО и ВВО, Тихоокеанского и Северного флотов, ВДВ, а также подразделения ВС Монголии и Китая. К учениям привлекались более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 80 боевых кораблей и судов обеспечения и порядка 36 тысячи танков, бронетранспортеров и других боевых машин.

Прошедшие учения стали самыми масштабными после 1981 года, когда к маневрам было привлечено около 100 тыс. военнослужащих Советской армии и Военно-морского флота СССР.

10.10.2018
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