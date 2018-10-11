Создание нового пистолета на замену ПМ пойдет на пользу вооруженным силам РФ
ЦАМТО. 10 октября. Создание нового пистолета на замену ПМ (пистолету Макарова) пойдет только на пользу вооруженным силам РФ, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.
Ранее генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ Альберт Баков в интервью "РИА Новости" сообщил, что новый пистолет для Минобороны РФ находится на госиспытаниях, которые завершатся в декабре.
"Планы по замене личного оружия офицеров – правильное направление. ПМ сыграл свою историческую роль, это был хороший, надежный и простой в эксплуатации пистолет. Но современные вызовы и реалии требуют иных подходов к личному оружию… Такая замена пойдет только на благо вооруженных сил", – сказал И.Коротченко.
Ранее сообщалось, что в интересах Министерства обороны ЦНИИТОЧМАШ разрабатывает пистолет под патрон 9х21 мм, призванный заменить ПМ, который является самым массовым пистолетом в российской армии.
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