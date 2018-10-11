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11.10.2018
ЦАМТО

На верфи Huntington Ingalls Industries состоялась церемония крещения эсминца DDG-121 класса "Арли Берк"

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Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125)
Визуализация эсминца Jack H. Lucas (DDG-125).
Источник: defensenews.com

ЦАМТО, 10 октября. Компания Huntington Ingalls Industries (HII) объявила о состоявшейся 6 октября на верфи Ingalls Shipbuilding церемонии крещения эсминца УРО (DDG-121) "Френк Э.Петерсен младший" класса "Арли Берк", предназначенного для ВМС США.

К строительству нового эсминца DDG-121 Huntington Ingalls Industries приступила 27 апреля 2016 года с резки первых 100 т стали. 21 февраля 2017 года состоялась церемония закладки киля корабля.

DDG-121 станет 71 эсминцем класса "Арли Берк" и 33 кораблем серии, построенным Huntington Ingalls Industries. Этот корабль является третьим из пяти эсминцев, заказанных в июне 2013 года. "Френк Э. Петерсен младший" будет поставлен в текущей версии "Флай-2A" с системой управления оружием "Иджис" Baseline 9, которая включает РЛС AN/SPY-1, систему управления огнем Mk.99, ВПУ Mk.41 и ЗУР SM-3 "Стандарт", обеспечивающие поражение воздушных угроз и баллистических ракет.

Как сообщал ЦАМТО, программа строительства эсминцев серии "Арли Берк" предусматривала поставку ВМС США в общей сложности 62 кораблей, 28 из которых были заказаны корпорации Northrop Grumman (ныне Huntington Ingalls Industries), а 34 – General Dynamics Bath Iron Works. Программу планировалось завершить в 2012 году, однако по причине возросшей стоимости строительства эсминцев нового поколения класса DDG-1000 "Зумвальт", ВМС США приняли решение продолжить заказ кораблей класса "Арли Берк".

На сегодняшний день Huntington Ingalls Industries поставила ВМС США 30 кораблей класса "Арли Берк". В стадии постройки находятся еще четыре корабля серии: "Пол Игнасиус" (DDG-117), "Дэлберт Д.Блэк" (DDG-119), "Лена Сатклифф Хигби" (DDG-123), "Джек Лукас" (DDG-125).

Командование ВМС США 28 сентября 2018 года заключило с Ingalls Shipbuilding долгосрочный контракт стоимостью 5,104 млрд. долл. на строительство 6 эскадренных миноносцев УРО класса "Арли Берк" в версии "Флай-3".

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное время и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы.

10.10.2018
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Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Mark 41
sm-3
Иджис
Компании
BIW
General Dynamics
HII
Ingalls
Northrop Grumman
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